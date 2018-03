To personer er drept og to er skadd i de tre angrepene – som alle har rammet folk med minoritetsbakgrunn. Politiet mistenker at det er en sammenheng mellom hendelsene og undersøker om det er snakk om hatkriminalitet.

To av brevbombene gikk av mandag. Den første tok livet av en 17 år gammel gutt og såret en 40 år gammel kvinne, som begge var svarte. Bomben var skjult i en pakke og gikk av etter at gutten hadde båret den inn i huset hvor de bodde.

Idet politiet holdt en pressekonferanse for å orientere om hendelsen, skjedde det en ny eksplosjon. En 75 år gammel kvinne med latinamerikansk bakgrunn ble såret. Hun er brakt til sykehus med muligens livstruende skader.

Mandagens eksplosjoner skjer kun ti dager etter et annet brevbombeangrep, hvor en 39 år gammel svart mann drept.

Ber folk være forsiktige

Politiet ber nå alle som får pakker de ikke har forventet, eller som ser mistenkelige ut, om å ringe til politiet og ikke åpne dem.

– Det er ikke på tide å få panikk, men det er på tide å være årvåken og å følge med, sier politisjef Brian Manley i Austin.

Han lover at de snur alle steiner i jakten på den eller de som står bak.

– Vi kommer ikke til å tillate at dette fortsetter i byen vår, sier han.

Texas-guvernør Greg Abbotts kontor opplyser at de utlover en dusør på 15.000 dollar (rundt 116.000 norske kroner) for informasjon som fører til pågripelser i saken.

Stor festival i byen

Rundt 400.000 personer, inkludert mange nordmenn, besøker i disse dager Austin i forbindelse med musikk- og teknologifestivalen South by Southwest.

Politiet sier at festivalgjengere ikke er i fare, men at de bør være oppmerksomme på hva som foregår. Arrangøren oppfordrer samtidig alle besøkende om å varsle myndighetene dersom de ser noe mistenkelig.

For fire år siden kjørte en mann en bil gjennom en sperring og inn i en gruppe besøkende på South by Southwest. Fire personer ble drept og mange flere såret. Etter dette ble sikkerhetstiltakene skjerpet.

De tre eksplosjonene har skjedd i ulike deler av Austin og langt fra festivalen, som for det meste foregår i sentrum av byen. I minst to av tilfellene har pakkene blitt levert i løpet av natten foran inngangsdørene til ofrenes boliger.