Tortur-bakgrunn kan skape trøbbel for Trumps valg som ny CIA-sjef

CIAs mørke forhistorie med bruk av tortur, danner bakteppet når Senatet skal grille Haspel. Allerede tirsdag viste flere politikere skepsis til at nestsjefen i CIA skal rykke opp til toppstillingen.

– Tortur av fanger i amerikansk varetekt det siste tiåret, var et av de mørkeste kapitlene i USAs historie. Haspel må forklare seg om omfanget og sin involvering i CIAs avhørsprogram, sa den republikanske senatoren John McCain, som selv ble torturert som krigsfange under Vietnamkrigen.

– Haspels bakgrunn gjør henne uegnet til å ivareta vervet som CIA-direktør, sier den demokratiske senatoren Ron Wyden.

Tortur-fortid

AP/Scanpix

Haspel ble ansatt i CIA i 1985 og har siden bemannet en rekke CIA-stasjoner verden rundt. I 2013 rykket hun opp som leder av CIAs hemmelige virksomhet, men ble raskt fjernet fra stillingen da det ble stilt spørsmål ved hennes rolle i avhørene etter terrorangrepene 11. september 2001.

Hun var i 2002 leder for et hemmelig amerikansk CIA-fengsel i Thailand. Ifølge en rekke rapporter, også i nedgradert CIA-materiale, er det beskrevet hvordan viktige al-Qaida-mistenkte, som Abu Zubaydah og Abd al-Rahim al-Nashiri, ble brutalt avhørt, kastet mot vegger og utsatt for gjentatte tilfeller av waterboarding – en form for vanntortur som innebærer simulert drukning under avhør. Det fantes videoopptak av dette, bevis som Haspel var involvert i å slette.

Imidlertid var torturbruken fullstendig lovlig, siden den var blitt autorisert av daværende president George W. Bush og vurdert som rettslig gyldig av justisdepartementet. Etterfølgeren Barack Obama forbød waterboarding kort tid etter at han ble president i 2009.

– Hvis president Barack Obama hadde straffeforfulgt Gina Haspel og andre CIA-torturister, hadde hun havnet i fengsel. Men Obama sa han ønsket å se framover, og ikke bakover. Nå er man innhentet av fortiden, skrev avisen The Toronto Star etter utnevnelsen av Haspel som nestsjef i CIA i fjor.

Erfaring

Utnevnelsen kom samtidig med at det var bekymring for at amerikansk etterretning under president Donald Trump igjen kan ty til tøffe og ulovlige metoder som hemmelige pågripelser og utleveringer, samt tortur. Mens Trump har sagt at han tror tortur virker, har han også sagt at han vil føye seg etter forsvarsminister James Mattis på dette feltet. Eksgeneral Mattis har sagt at han er imot bruk av tortur.

Da Mike Pompeo ble utpekt til ny CIA-sjef i fjor og Haspel ble utnevnt som hans nestsjef, kalte Pompeo henne en «eksemplarisk etterretningsoffiser og en hengiven patriot som bringer 30 års erfaring med seg inn i den nye jobben».

Etter tirsdagens nyhet om at Trump nå nominerer Haspel til ny CIA-sjef, kom det også meldinger fra mange i etterretningsmiljøet om at hun vil bli et friskt pust etter Pompeo, som nå er nominert til ny utenriksminister.

– Hun er dyktig, smart, svært erfaren, høyt respektert og en flott person, sa USAs tidligere nasjonale etterretningsdirektør James Clapper tirsdag.

– Jeg mener det er langt bedre at profesjonelle etterretningsfolk inntar høytstående stillinger i etterretningsorganene, la han til.

Haspel blir CIAs første kvinnelige toppsjef dersom nominasjonen godkjennes.