Etter mellomvalget: Trump vil møte motstand i splittet Kongress

Etter mellomvalget i USA er det klart at resultatet denne gangen ble slik meningsmålere og analytikere hadde spådd: Demokratene overtar kontrollen over Representantenes hus, mens Trumps parti, Republikanerne, beholder flertallet i Senatet.

Begge parter har dermed mulighet til å tolke resultatet som en seier.

– Enorm suksess, skriver Trump på Twitter.

Presidenten kan glede seg over at Republikanerne ikke bare beholder, men også øker sitt flertall i Senatet.

Samtidig må han forberede seg på flere nederlag når han forsøker å få lover vedtatt i Kongressen. I tillegg kan Demokratene iverksette nye granskinger både av Trumps personlige økonomi og av Russlands rolle før presidentvalget i 2016.

– Bedre sjanse i 2020

Selv om Trump vil møte større motstand i Kongressen, kan han også forsøke å vende motstanden til en fordel fram mot presidentvalget i 2020.

Når Demokratene har mer makt, blir det også lettere å gi dem skylden for USAs problemer.

– Jeg tror dette resultatet gir Trump en bedre sjanse i presidentvalget i 2020. Trumps valgkampstil baserer seg på splittelse og å ha noen å skylde på og mistenkeliggjøre, sier USA-kjenner Henrik Heldahl til NTB.

Demokraten Nancy Pelosi, som nå kan få tilbake sin tidligere posisjon som leder av Representantenes hus, sier hun vil forsøke å samarbeide med Trump.

– Vi har hatt nok splittelse. Det amerikanske folket vil ha fred, og de vil ha resultater, sier hun.

Mange eksperter tviler imidlertid sterkt på om dette reelt sett er det USA har i vente.

– Jeg tror vi kommer til å se flere Russland-granskinger. Og granskinger av Trump mer generelt, av hans økonomi og skatt, sier den amerikanske statsviteren Dale Kuehne til nyhetsbyrået TT.

Ingen bølge

Demokratene håpet at misnøye med Trump ville gjøre tirsdagens valg til en massiv bølge som skyllet republikanere ut av Kongressen.

Men meningsmålingene i ukene før valget tydet ikke på et slikt resultat. I stedet ble det stadig tydeligere at Republikanerne lå an til å beholde flertallet i Senatet.

At presidentens parti også øker sitt flertall i Senatet i et mellomvalg, har bare skjedd én gang tidligere de siste 30 årene.

At USA er inne i en økonomisk oppgangsperiode, har høyst sannsynlig gitt Republikanerne drahjelp. Trumps advarsler mot innvandrere og asylsøkere i valgkampens innspurt, kan ha motivert kjernevelgerne hans – og samtidig økt motstanden mot Trump i andre deler av befolkningen.

I ukene før valget hevdet Trump at migranter og asylsøkere på vei mot USA utgjorde en invasjon. Han sendte soldater mot grensa mot Mexico, og antydet at migranter kunne skytes hvis de kastet stein.

Vi fulgte mellomvalget gjennom natten og morgentimene: