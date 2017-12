Kort tid etter oppskytingen sa Mattis at missilet fløy høyere enn noen annen tidligere og var nok et eksempel på Nord-Koreas stadige forsøk på å bygge et missil som kan true USA.

På spørsmål om den siste testen utgjør en umiddelbar trussel for USA, svarte Mattis «ikke ennå».

Han understreket at eksperter fortsatt jobber med analyser. Han viste trolig til undersøkelser av blant annet bilder av missilet i luften.