Kina planlegger «polar silkevei» gjennom Arktis

Det har lenge vært kjent at kineserne har ambisjoner i Arktis, men fredag la de for første gang åpent fram en plan for hvordan de ser for seg Kinas rolle i den strategisk viktige regionen.

Blant annet ønsker regjeringen i Beijing å utvide president Xi Jinpings ambisiøse silkeveiprosjekt med en avstikker nordover.

Regjeringen bedyrer samtidig at Kinas rolle i Arktis ikke skal true interessene til andre land i regionen.

– Siden Kina ikke er et arktisk land, kommer vi ikke til å blande oss inn i anliggender som utelukkende tilhører arktiske land, sa viseutenriksminister Kong Xuanyou på en pressekonferanse i Beijing fredag.

Is-silkevei

Han kaller ambisjonen om en «is-silkevei» for et stort strategisk samarbeidsinitiativ. Blant annet er kineserne interessert i å bidra med forskning og utnytting av nye sjøruter som har åpnet seg fordi havisen har trukket seg tilbake. Alle land må sikres retten til å bruke shippingrutene i Arktis, heter det fra Kina.

– Kina håper å samarbeide med alle parter for å bygge en «polar silkevei» gjennom å utvikle skipsruter i Arktis, heter det i planen.

Kinas gigantiske planer om å bygge en ny silkevei gjennom Sentral-Asia, via Russland og Tyrkia, til Europa har fått mye oppmerksomhet de siste årene.

Prosjektet har blitt møtt med både interesse og uro i mange land, og flere ser det som et uttrykk for kinesisk ekspansjonisme.

Godstog fra Finland

Kinas tilstedeværelse i Arktis er også møtt med en viss skepsis, men med islandsk støtte fikk Kina observatørstatus i Arktisk råd i 2013. Island har gitt det nasjonale kinesiske oljeselskapet tillatelse til å utforske landets havområder, og Kina opererer også en forskningsstasjon i Ny-Ålesund på Svalbard.

Tidligere i vinter gikk det første toget fra Finland til Kina, og en ny godstogrute til Norden ble dermed etablert.

Kineserne erkjenner i Arktis-planen at de er interessert i regionens ressurser, deriblant olje, gass og fiske. Samtidig understrekes det at Kina ønsker å utvikle slike ressurser i samarbeid med andre nasjoner og arktiske stater.

Det er helt unødvendig å frykte at Kina ønsker å plyndre Arktis for ressurser eller skade miljøet, sa viseutenriksminister Kong ifølge Reuters.