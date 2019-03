Kritisk blikk mot Boeing-godkjenning i USA

Stevningen ble sendt 11. mars, dagen etter at 157 mennesker døde i en flystyrt med denne flytypen i Etiopia. Fem måneder i forveien mistet 189 mennesker livet da et fly av samme type styrtet i Indonesia.

Minst én person som er stevnet, var involvert i utviklingen av flymodellen 737 MAX 8, skriver Wall Street Journal.

Departementet har blant annet bedt om en rekke dokumenter knyttet til godkjenningen av denne modellen, ifølge avisen. Henvendelsene omtales som «uvanlige» av personer som er kjent med saken.

Stevningen finner sted samtidig som samferdselsdepartementet i Washington også undersøker flytypen.

Denne granskingen er rettet mot FAAs godkjenning av programvaren MCAS som brukes i flyene, og spesifikt om systemet kan har spilt en rolle i ulykken i Indonesia.

– FAA-uenighet

Programvaren mistenkes for å ha bidratt til ulykken ved å tvinge flyets nese nedover dersom en sensor registrerer at flyets vinkel i luften er for steil.

Flygere av flytypen har understreket behovet for trening utover det som de opprinnelig fikk.

Etter ulykken i Indonesia ba FAA Boeing om å endre flymanualene og opplæringsprogrammet av flygere slik at de kunne håndtere uventede manøvre som MCAS-systemet kunne utløse.

I en artikkel i Seattle Times søndag heter det at førsteutkastet av sikkerhetsanalysen som Boeing leverte til FAA, hadde «flere kritiske svakheter». Det ser også ut til å ha vært svært motstridende meninger mellom FAA-ansatte i Seattle, der Boeing-flyene bygges, og i Washington der FAAs hovedkontor ligger, uttaler en kilde i statsapparatet til AFP.

– Troverdighet på spill

Også Kongressen kan komme til å granske sertifiseringen av 737 MAX-flytypen. Transport- og infrastrukturkomiteens leder Peter DeFazio i Representantenes hus planlegger å igangsette gransking, og kan komme til å gjennomføre offentlige høringer, ifølge kilder i Kongressen.

– Både FAA og Boeings troverdighet står på spill her. Og det globale systemet med gjensidig sertifisering av flytyper står også på spill, sier Richard Aboulafa, som er luftfartsanalytiker i Teal Group.

Avisen fikk søndag verken tak i samferdsels- eller justisdepartementet for kommentar. En talsperson fra Boeing avsto fra å gi kommentar.

FAA opplyste søndag at 737 MAX, som ble tatt i bruk i 2017, ble godkjent i henhold til standardprosedyrer som inkluderer designanalyser, bakke- og flytester, vedlikeholdskrav, og samarbeid med andre sivile luftfartsmyndigheter.

FAA avviser imidlertid å kommentere Wall Street Journals sak og viser til at granskinger nå pågår.

– Likhetstegn

Dagen etter ulykken i Etiopia opplyste Boeing at det skal oppdatere programvaren som skal motvirke at flyet steiler. Samtidig framholdt da både Boeing og FAA at flyet er trygt.

Den etiopiske transportministeren Dagmawit Moges sa søndag at det er klare fellestrekk mellom ulykken i Indonesia og ulykken i Etiopia. Hun baserte sine uttalelser på opplysninger fra ferdskriveren.

De svarte boksene, som i virkeligheten er oransje og inneholder flyets ferdskriver og taleregistrator, ble funnet der flyet styrtet i Etiopia og oversendt den franske flyhavarikommisjonen (BEA) i Paris. Arbeidet startet fredag, men det er usikkerhet om hvor mye informasjon det vil være mulig å hente ut av taleregistratoren, som ble delvis ødelagt i styrten.