Storbritannias kongehus advarer nett-troll

Buckingham Palace, Clarence House og Kensington Palace varsler at politiet blir koblet inn dersom det foreligger lovbrudd. Advarselen er utstedt i forbindelse med at kongehuset har utstedt nye retningslinjer i kjølvannet av omfattende netthets mot hertuginnene Kate og Meghan.

Kommentarer fra nettbrukere skal ikke «være nedsettende, uanstendig, støtende, truende, fornærmende, hatefull, provoserende eller fremme seksuelt uanstendig materiale eller vold», heter det i uttalelsen fra det britiske kongehuset.

Nesten 1000 meldinger skal være slettet så langt.

Sladrebladet Hello! skrev i forrige måned at ansatte ved kongehuset angivelig bruker flere timer hver uke på å fjerne netthetsende innlegg fra «rivaliserende» tilhengere av hver av de to hertuginnene etter meldinger om at de to angivelig skal ha blitt uvenner.

Britiske tabloidaviser har de siste ukene skrevet en rekke artikler og viderebrakt sladder om Meghan og hennes amerikanske familiemedlemmer og om angivelige gnisninger mellom Meghan og Kate.

Kongehuset har avvist at det finnes problemer og ber om at det vises «høflighet, vennlighet og respekt overfor alle andre medlemmer i våre sosiale nettsamfunn».

Det britiske kongehuset har 3,8 millioner følgere på sin Twitter-konto. 4,5 millioner følger kongehuset på dets Instagram-konto.

Prins Harry uttrykte i 2016 bekymring over netthets rettet mot Meghan i britiske aviser og sosiale medier.