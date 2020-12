Sveits trår forsiktig i vaksineringen

Sveits har pekt ut en annen retning for sin vaksinestrategi enn andre land. De vektlegger varsomhet over tempo.

Søndag ble det tent 5.000 lys på Bundesplatz i Bern for å minnes de som er døde av koronaviruset i Sveits. Foto: Anthony Anex / Keystone via AP / NTB

Storbritannia og Russland er først ute med kjapp massevaksinering av sine innbyggere, men i Sveits har de ikke hastverk. Riktignok er det ventet at de første nøddosene vil komme i slutten av januar, men massevaksinering vil ikke starte før mange måneder senere.

Trolig vil massevaksinering starte innen midten av 2021, anslår Claire-Anne Siegrist, en av landets fremste vaksinerådgivere.

Sveits er med sin 5.000 dødsfall ikke i den samme katastrofale situasjonen som USA, sier Siegrist.

Siegrist vektlegger at det er usikkert hvor effektive vaksinene er på sikt og hvor lenge immuniteten varer.

Landene som nå skal massevaksinere sine innbyggere, lener seg på titusenvis av prøver på mennesker, men sveitsiske myndigheter vil vente lengre fordi de mener overraskelser kan forekomme også flere måneder senere. De vil se an effekten på flere testpersoner over lengre tid.

Landet har ingen prosess for nødautorisering, selv i en pandemi, sier Siegrist. I stedet vil de ta et skritt tilbake og se an andre lands erfaringer så lenge smittesituasjonen tillater det.

Så fort en vaksine er klar, håper Sveits å kunne vaksinere opp mot 70.000 personer daglig.