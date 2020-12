Slik blir koronajulen i Europa

KORONA: Synes du vi har strenge koronaregler i Norge? Da skal du prise deg lykkelig over at du ikke bor i Belgia.

Englene i Berlin flyr med munnbind denne julen. Foto: FABRIZIO BENSCH, Reuters/NTB

Europa holder stengt denne julen, men ikke like mye i alle land. Mange europeiske regjeringer prøver å gi folk litt ekstra tid sammen i julen, men er presset av økende smitte.

Gudstjenester

I Italia flytter den katolske kirken midnattsmessene fram, slik at de slutter før klokka 22 så kirkegjengerne kan nå hjem før portforbudet trer i kraft. I Polen vil det katolske kirkeledelsen løslate de troende fra plikten til å delta på messe første juledag. Mange steder vil julemessen bli streamet.

I Frankrike vil det være julegudstjenester, men folk får bare lov til å sitte på hvert tredje sete på annenhver rad. Europeiske regjeringer strekker seg langt for å gi folk en god, gammeldags jul, selv om smitten er begynt å øke igjen flere steder, og noen eksperter advarer om at julen kan føre til en tredje koronabølge.

Portforbud

I Frankrike får eldre på sykehjem muligheten til å tilbringe julen sammen med barn og barnebarn, men vilkårene er at de aksepterer en ukes karantene i egen leilighet eller rom når de kommer tilbake til sykehjemmet.

– Det er et nesten umulig valg, sier sykepleier Nadia D., hvis 82 år gamle mor er på et sykehjem i Paris. - Vi synes begge en hel uke alene er en høy pris å betale for en kveld eller to hos familien. Og så er det risikoen for å få covid-19, sier Nadia D.

Portforbudet som trer i kraft hver kveld klokka 20 droppes på julaften. På den annen side vil ikke dette være tilfelle på nyttårsaften, og spørsmålet er om folk kommer til å følge reglene. Regjeringen anbefaler at maks seks personer pluss mindre barn samles rundt julebordene.

Svensk jul

Julen er ikke avlyst i Sverige, men den blir sterkt begrenset. Regjeringen og Folkhälsomyndigheten anbefaler at du ikke møter mer enn åtte personer, og da helst noen du har med å gjøre i det daglige. Det er ikke noe forbud mot å reise, men det anbefales ikke å reise fra regioner med høy infeksjon til mindre berørte regioner.

Det ser ut til at svenskene vil ta rådet på alvor. I en ny meningsmåling fra Sifo sa 9 av 10 svensker at de vil følge anbefalingene om å feire jul med færre enn vanlig, 7 av 10 vil ikke reise noe sted i løpet av julen.

Strengt i Belgia

Belgias strenge regler oppheves litt for single denne julen. 24. og 25. desember kan de som bor alene, i tillegg til sin vanlige ene sosiale kontakt, invitere en annen gjest hjem. For familier er imidlertid reglene uendret: De får være med sine nærkontakter, men ingen andre. For folk som vil holde julefeiringen ute i hagen, er det lov å ha inntil fire personer på besøk.

Meningsmålinger antyder at noen av de normalt sosialt anlagte belgierne godt kan tenke seg å bryte de strenge koronareglene i julen. Kanskje det er derfor innenriksministeren har understreket at politiet kan komme og ringe på, hvis det er mistanke om for mange mennesker rundt juletreet. Statsminister Alexandre De Croo har fortalt hvordan han vanligvis elsker store julesamlinger, men i år vil han være fornøyd med å feire jul med kona og de to sønnene.

– Du trenger ikke å være virolog for å skjønne at dette er måten å gjøre det på, sier Alexandre De Croo.

Tyskland stenges ned

Tysklands kansler Angela Merkel sender tyskerne inn i en ny, hard lockdown fra onsdag morgen. Butikkene må stenge og holde stengt til 10. januar. Det eneste unntaket er supermarkeder, apoteker og andre butikker med livsviktige varer.

Den opprinnelige juleregelen, som i utgangspunktet tillot opptil ti personer å være sammen på julaften, er skrotet. Nå er det i utgangspunktet lov å invitere maksimalt fire voksne familiemedlemmer, pluss barn. Tyskerne oppfordres til å beskytte seg ekstra i en uke, før de er sammen med familien.

Britene er uenige

Regjeringen er under press for å stramme inn den planlagte juleregelen, der briter fra opptil tre husholdninger kan danne en boble som er sammen fem dager i julen.

I en felles leder advarer de to medisinske tidsskriftene The Health Service Journal og British Medical Journal om at «regjeringen gjør en stor feil som vil koste mange menneskeliv».

Skottlands statsminister Nicola Sturgeon oppfordret tirsdag regjeringen til å revurdere reglene om julebobler. Debatten, som så mye annet, deler Storbritannia i to.

Unntak for 24. og 25.

I Østerrike har antall smittede falt fra toppen av den andre bølgen for en måned siden, til 302 nye registrerte infeksjoner om dagen. Det er fortsatt over EU-gjennomsnittet. Den østerrikske regjeringen utvider ​​restriksjonene i landet, men gjør unntak for 24. og 25. desember for å sikre «en verdig jul», hvor opptil ti personer kan være sammen.

