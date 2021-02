Advokatene inntar scenen når riksrettssaken mot Trump tar av

Den juridiske tautrekkingen om tidligere president Donald Trumps opptreden er for lengst i gang. Prosesskrivene viser at radikalt ulike posisjoner vil bli framført i riksrettssaken til uken.

En minnestund i Capitol over politibetjenten som mistet livet under stormingen 6. januar. Til uken begynner riksrettssaken mot Donald Trump. Foto: AP / NTB

Riksrettssaken mot tidligere president Donald Trump starter til uken. Bildet viser presidenten i det han for siste gang entrer helikopteret på plenen bak Det hvite hus. Foto: AP / NTB

Aktoratet, på vegne av flertallet i Representantenes hus, og den tidligere presidentens forsvarsteam vil legge fram sine vurderinger av Trumps rolle i stormingen av Kongressen og de opprørske tilstander som utspant seg 6. januar.

Partene skal også behandle spørsmålet om hvorvidt det er i tråd med grunnloven at en slik riksrettssak i det hele tatt kan bli ført mot en avgått president.

Oppmuntring

Det overordnede spørsmålet er hvem som er ansvarlig for opprøret. For demokratene er det bare ett svar på det spørsmålet, og det er at Trump ene og alene er ansvarlig for å ha skapt en kruttønne, satt fyr på og deretter søkt å maksimere egne fordeler.

I demokratenes prosesskriv heter det at det er umulig å forestille seg at opprøret skulle utfolde seg som det gjorde, uten Trumps oppmuntrende ord. Her bruker demokratene den framstillingen av det som skjedde, som republikanernes egen Liz Cheney har brakt til torgs.

– Ikke ansvarlig

Trumps advokater på den annen side hevder han ikke kan holdes ansvarlig fordi han aldri oppildnet noen til å delta i destruktiv atferd. Advokatene erkjenner at det foregikk en ulovlig inntrengning på Capitol som resulterte i skadde og tap av liv.

Men de hevder at det var de enkeltpersonene som entret Kongressen, og som sto bak vandaliseringen, som må etterforskes og eventuelt dømmes.

Trumps team benekter ikke at han ba sine tilhengere om å slåss som «bare helvete», men det var før noen kunne ane at en storming av Capitol var i emning. Men de hevder at Trump, som enhver annen amerikaner, er beskyttet av Grunnlovens første tillegg til å fremme sitt syn om at valgresultatet var suspekt.

I fare

Demokratene som står bak tiltalen, mener at Trump, ved å hisse opp sine tilhengere, direkte satte de folkevalgte i begge kamre i fare. Blant dem som måte søke tilflukt, var også regjeringens mest erfarne og betrodde medlemmer.

Alle de som sto i «arverekken» for å kunne overta etter presidenten, oppholdt seg i kongressbygningen da stormingen skjedde og ble tvunget til å søke beskyttelse. Dette gjaldt visepresident Mike Pence og lederne Nancy Pelosi og Chuck Grassley.

Trumps oppførsel ikke bare utsatte de folkevalgte for livsfare, skriver demokratene, men truet også muligheten for en fredelig maktoverdragelse. Dokumentet redegjør detaljert for truslene mot Pence og Pelosi og inntrengere som tok seg rundt i bygningen på jakt etter dem.

Ifølge skrivet viser innslag fra flere mediehus og videoer at opprørerne ropte «Heng Pence!» og kalte han en forræder, ettersom han ikke vil motsette seg opptellingen av valgdelegater, slik Trump krevde av ham.

Benekt!

Hovedbudskapet fra Trumps forsvarere er å benekte stor sett alt. Ordet blir brukt 29 ganger i det 14 sider lange prosesskrivet.

Ikke minst benekter teamet at en riksrettssak kan holdes, all den stund hovedpersonen ikke lenger innehar stillingen. Noe slikt har ikke skjedd tidligere, og mange mener at Senatet ikke har fullmakt til å dømme en fratrådt president.

Republikanerne i Senatet deler langt på vei denne oppfatningen, og 45 av dem mente at saken skulle skrinlegges før den i det hele tatt begynte. Dette spørsmålet kan alene være nøkkelen til sakens videre gang.

Teamet benekter at Trump oppildnet sine tilhengere, de benekter at han gjorde noe kritikkverdig 6. januar, eller i ukene som ledet opp til den datoen, og de godtar ikke beskrivelsen av at Trump pisket opp sine tilhengere til bristepunktet ved å hamre inn at valget ble tatt fra ham.