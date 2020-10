Amy Coney Barrett blir ny dommer i USAs høyesterett

Amy Coney Barrett (48) blir ny dommer i USAs høyesterett. Dermed er seks av de ni dommerne i landets høyeste domstol utnevnt av republikanske presidenter.

President Donald Trump og påtroppende høyesterettsdommer Amy Coney Barrett under en seremoni ved Det hvite hus mandag, like etter at Barretts kandidatur ble godkjent av Senatet. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

NTB-AP-AFP

Barrett er den tredje høyesterettsdommeren innsatt av president Donald Trump og godkjennes bare en drøy uke før presidentvalget.

Mandag kveld, kun en knapp time etter avstemningen i Senatet, ble hun tatt i ed ved en seremoni i Det hvite hus.

– Dette er en stor dag for USA, for vår grunnlov og for den rettferdige og upartiske rettssikkerheten, sa Trump på scenen foran rundt 200 frammøtte folkevalgte og andre støttespillere.

– Jeg står her i kveld og er dypt stolt og beæret, sa en smilende Barrett. Hun understreket videre at hun som dommer er pliktig å utøve arbeidet sitt på nøytralt vis.

Barrett skal tas i ed ytterligere en gang i en seremoni i høyesterett tirsdag. Deretter vil hun kunne sette i gang med arbeidet ved USAs høyeste domstol.

Sinne på venstresida

Aldri før har en høyesterettsdommer blitt godkjent så tett opp mot valget. Trump nominerte Barrett etter at den liberale høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg døde i september.

Nominasjonen og den senere prosessen for å hå henne godkjent har ført til bred fordømmelse fra Demokratene. De har vist til at republikanernes flertallsleder Mitch McConnell i 2016 nektet å holde avstemning for daværende president Barack Obamas kandidat Merrick Garland.

McConnell sa da at man ikke burde holde en slik avstemning i et valgår, fordi det amerikanske folk bør få ta avgjørelsen om hvem som skal få utnevne landets neste høyesterettsdommer.

– Dere vinner kanskje denne avstemningen, men dere vil aldri i livet få kredibiliteten deres tilbake, raste Demokratenes mindretallsleder Chuck Schumer før avstemningen mandag.

Flere av Schumers partifeller har slengt seg på og rettet skarp kritikk mot prosessen, deriblant visepresidentkandidat Kamala Harris og presidentkandidat Joe Biden.

Tommel opp fra Mitch McConnell, republikanernes flertallsleder i Senatet, etter Barrett-avstemningen. 52 av de 53 republikanske senatorene, blant dem McConnell, stemte ja. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB

Fornøyde republikanere

Ifølge McConnell var imidlertid det å stemme for å godkjenne Barrett noe som burde «gjøre enhver senator stolt».

Republikaneren Lindsey Graham, som leder justiskomiteen, beskriver sjubarnsmoren Barrett som et forbilde for konservative kvinner.

– Dette er historisk, sa han mandag.

Av Senatets 53 republikanske senatorer var det kun moderate Susan Collins som stemte nei. Ingen demokrater stemte for, og Barrett ble dermed den første høyesterettsdommeren i moderne tid som ikke har fått en eneste stemme fra opposisjonen.

Konservativt flertall i lang tid

Dommerne i høyesterett sitter på livstid eller fram til de velger å pensjonere seg.

Det betyr at den konservative fløyen vil kunne dominere domstolen i mange år framover, noe som vil kunne få konsekvenser for blant annet kvinners rett til abort, for likekjønnet ekteskap og for ekspresident Barack Obamas helsereform.