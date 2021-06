Rudy Giuliani fratatt advokatbevillingen

Rudy Giuliani, Donald Trumps advokat, fratas advokatbevillingen i New York for å ha løyet om valgfusk, har en ankedomstol i New York avgjort.

Donald Trumps advokat Rudy Giuliani. Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

NTB-AP

Giuliani kom med beviselig falske og villedende uttalelser om fjorårets presidentvalg som Donald Trums personlige advokat, fastslår domstolen, ifølge New York Times.

I kjennelsen kommer domstolen fram til at Giulianis oppførsel var en trussel for allmenne hensyn og berettiger at han fratas bevillingen.

Giuliani ledet arbeid med å utfordre valgtapet mot Joe Biden i november i fjor juridisk, noe de ikke nådde fram med. De mente at det hadde foregått fusk, og at valgmaskiner hadde blitt fikset på.

New York Times har forsøkt å komme i kontakt med en av Giulianis advokater, uten hell. Giuliani har selv framholdt at etterforskningen truer hans grunnlovsgitte rett til ytringsfrihet. Han har også avvist at han med viten og vilje har kommet med usanne uttalelser.

Giuliani var New York-ordfører i åtte år og ble en nasjonal figur i kjølvannet av terrorangrepet 11. september 2001.