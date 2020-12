Kraftig eksplosjon i Nashville

Nødetatene har rykket ut etter en eksplosjon i sentrum av byen Nashville i Tennessee, angivelig i en parkert bil.

NTB-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Bygninger rundt ristet, og det ble hørt et kraftig smell. Politi og brannvesen har rykket ut til stedet.

Det er foreløpig ikke meldt om personskader.

Fox17 skriver at brannvesenet og politiet bekrefter at det har vært en eksplosjon og at det er en pågående hendelse. De har ikke ytterligere opplysninger.

En talsmann for nødetatene sier til TV-stasjonen WKRN at det var en parkert bil som eksploderte, noe som resulterte i skader på flere bygninger i området.

Tjenestemenn sier til WKRN at eksplosjonen ikke virker mistenkelig, men at det er uklart hvorfor bilen eksploderte og hvorfor eksplosjonen var så kraftig.

– Det kjentes ut som en bombe, så stor var den, sier Buck McCoy, som bor i området.

– Alle vinduene mine, hvert eneste ett, ble blåst inn. Dersom jeg hadde stått der, hadde det vært forferdelig, sier han.

– Rundt fire biler står i brann, forteller McCoy.