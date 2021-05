Israel og Hamas bekrefter våpenhvile

Både Israel og palestinske Hamas melder at de inngår våpenhvile. Den trer i kraft klokka 2 natt til fredag, ifølge tjenestemenn.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: Sebastian Scheiner / AP / NTB

NTB-AFP-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Det er store ødeleggelser på Gazastripen etter elleve dager med israelske angrep. Foto: AP / NTB

De siste dagene har det foregått et intenst diplomati for å få Israel og palestinske grupper på Gazastripen til å inngå våpenhvile.

Torsdag kveld, etter 11 dager med intense angrep, kom meldingen som mange hadde håpet på. I en uttalelse fra sikkerhetsutvalget i den israelske regjeringen står det at Israel ensidig godtar våpenhvileforslaget som Egypt har meglet fram. Ifølge meldingen diskuterer partene fortsatt når våpenhvilen skal tre i kraft, men en rekke andre kilder sier at den vil gjelde fra klokka 2 natt til fredag lokal tid, klokka 1 norsk tid.

Det vil innebære at den trer i kraft bare tre timer etter den israelske beslutningen.

– Situasjonen på bakken avgjør

– De politiske lederne understreket at realitetene på bakken vil være det som avgjør framtiden til operasjonen, heter det i uttalelsen.

Like etter ble våpenhvilen bekreftet offisielt av både Hamas og Islamsk hellig krig (Jihad), de palestinske gruppene som har avfyrt raketter mot Israel siden 10. mai.

Israel har svart med et voldsomt bombardement som har lagt både kontorbygg og bolighus i grus, som ifølge Israel har ødelagt mange kilometer med underjordiske tunneler, og som har drept over 200 palestinere. Ifølge helsedepartementet på Gazastripen har dødstallet passert 230, hvorav over 60 er barn.

Kraftig press

I Israel har de over 4.000 rakettene fra Gazastripen tatt livet av tolv personer, hvorav to barn. Svært mange av rakettene er blitt skutt ned av det israelske luftforsvaret.

Avgjørelsen kommer etter kraftig internasjonalt press. FNs sikkerhetsråd har flere ganger forsøkt å vedta en felles uttalelse om en våpenhvile, men USA har ikke villet stille seg bak uttalelsen. Amerikanerne har sagt at de jobber via diplomatiske kanaler for å få til en våpenhvile, og de siste dagene har USA trappet opp presset mot Netanyahus regjering.

Netanyahu har fram til nå fastholdt at angrepene mot den palestinske enklaven vil fortsette.