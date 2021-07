Spania ber Cuba løslate pågrepet journalist

Spanias utenriksminister krever at en journalist som jobbet for en spansk avis da hun ble pågrepet under protestene på Cuba, skal løslates.

Spanias nye utenriksminister Jose Manuel Albares har krevd at Cuba løslater en journalist som ble arrestert under protester i landet søndag. Her fra da Albares avla sin embetsed som ny spansk utenriksminister i Zarzuela Palasset i Madrid 12 juli. Foto: Ballesteros/ AP / NTB

NTB-AFP

– Vi forsvarer menneskerettighetene betingelsesløst. Vi krever en øyeblikkelig løslatelse av Camila Acosta, skrev Jose Manuel Albares på Twitter tirsdag.

Acosta, som selv er cubansk statsborger, var på oppdrag på vegne av den konservative spanske avisen ABC da hun sammen med en rekke andre ble pågrepet i Havanna søndag.

– Det cubanske folket har ropt høyt at de ikke lenger er redde. Nå er det på tide å legge press på (regjeringen) om å gå av. Hvis vi gir opp nå har vi mange år med diktatur framfor oss, skrev hun på Twitter før pågripelsen.

I helgen har flere tusen cubanere demonstrert i protest mot regjeringen, høye priser og matmangel i en av de største demonstrasjonene på Cuba på nesten 30 år.

Det har vært flere protester på Cuba de siste dagene over høye priser og matmangel i landet. Foto: Eliana Aponte / AP / NTB

Cuba har sett en økning i antall koronatilfeller samtidig som de er inne i den verste økonomiske krisen på flere tiår som følge av blant annet sanksjoner innført av tidligere president Donald Trump og koronapandemien.