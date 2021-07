Opptøyer i Sør-Afrika fortsetter å koste liv

Sør-Afrika er rammet av store opptøyer. 32 personer er drept, og ytterligere ti personer omkom da det oppsto panikk under butikkplyndring i Johannesburg.

Sør-Afrika er rammet av opptøyer og demonstrasjoner etter at tidligere president Jacob Zuma ble fengslet. Bildet ble tatt i Johannesburg mandag. Foto: Yeshiel Panchia / AP / NTB

Hindring av trafikken kan bidra til matmangel i landet, advarer president Cyril Ramaphosa, Foto: Andre Swart / AP / NTB

Flere har plyndret butikker under uroen i Sør-Afrika. Foto: Andre Swart / AP / NTB

Soldater på plass i Soweto i Johannesburg. Foto: Ali Greeff / AP / NTB

Protestene i landet er blant de største siden apartheid ble avviklet. Uroen brøt ut som følge av fengslingen av tidligere president Jacob Zuma.

Særlig i Johannesburg i Gauteng-provinsen har det vært til dels voldelige protester. Provinsen opplyste om seks dødsfall mandag, og tirsdag ble det kjent at ti personer hadde omkommet da det oppsto panikk under butikkplyndring mandag kveld.

I tillegg har dødstallet i provinsen KwaZulu-Natal steget til 26, kunngjorde regionsleder Sihle Zikalala tidligere på dagen.

Ifølge politiet er over 750 personer blitt pågrepet. Zikhala anslår at det er gjort skader for nærmere 600 millioner kroner.

Matmangel og korona

President Cyril Ramaphosa sier at volden er helt uten sidestykke for Sør-Afrikas historie etter at apartheid tok slutt i 1994.

– Eiendommer er vandalisert og ødelagt. Butikker er plyndret. Lovlydige borgere har blitt truet og skremt. Arbeidere er redde for at de kanskje ikke kan komme tilbake på jobb. Folk har dødd. Dette er ikke det vi skal være som folk, sa presidenten.

Landet står også i fare for mat- og medisinmangel som følge av uroen, ifølge Ramaphosa. Samtidig trues landet av en tredje koronabølge.

Dømt til fengsel

Opptøyene har hindret trafikken, noe som forstyrrer transport- og forsyningskjeder i en av Afrikas største økonomier.

Mandag ble det kjent at landet setter inn soldater i de to provinsene for å hjelpe politiet med å håndtere plyndring og ildspåsettelser.

I slutten av juni ble Zuma dømt til 15 måneders fengsel for ikke å ha innfridd rettens krav om å møte for en granskingskommisjon i forbindelse med påstander om korrupsjon under hans lange presidentperiode.