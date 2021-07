Ytterligere 22 personer drept i opptøyer i Sør-Afrika

I alt 32 personer har blitt drept i opptøyer i provinsene Gauteng og KwaZulu-Natal i Sør-Afrika.

Sør-Afrika er rammet av opptøyer og demonstrasjoner etter at tidligere president Jacob Zuma ble fengslet. Bildet ble tatt i Johannesburg mandag. Foto: Yeshiel Panchia / AP / NTB

NTB-AFP-DPA

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dødstallet i KwaZulu-Natal har dermed steget til 26, kunngjorde regionsleder Sihle Zikalala tirsdag.

Dagen før bekreftet myndighetene seks dødsfall i Gauteng. Storbyene Pretoria og Johannesburg ligger i provinsen.

Det har vært opptøyer og demonstrasjoner i landet som følge av fengslingen av tidligere president Jacob Zuma. Særlig i Johannesburg har det vært til dels voldelige protester.

Ifølge politiet er over 500 personer blitt pågrepet. Mandag ble det kjent at landet setter inn soldater i de to provinsene for å hjelpe politiet med å håndtere plyndring og ildspåsettelser.

President Cyril Ramaphosa sier at volden er helt uten sidestykke for Sør-Afrikas historie etter at apartheid tok slutt i 1994.

I slutten av juni ble Zuma dømt til 15 måneders fengsel for ikke å ha innfridd rettens krav om å møte for en granskingskommisjon i forbindelse med påstander om korrupsjon under hans lange presidentperiode.