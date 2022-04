Zelenskyj med videotale på Grammy-utdelingen

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kom med en overraskende opptreden på Grammy-utdelingen i Las Vegas natt til mandag.

President Volodymyr Zelenskyj ba om støtte til Ukraina i en forhåndsinnspilt tale på Grammy-seremonien i Las Vegas.

NTB-AFP-AP

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I en forhåndsinnspilt videotale ba han om støtte til Ukraina og oppfordret musikkindustriens artister til å «fylle stillheten med musikk».

Han sammenlignet den russiske invasjonen med en dødelig stillhet som truet med å utrydde drømmene og livene til det ukrainske folket, inkluderte landets barn.

– Våre musikere bærer skuddsikre vester i stedet for finklær. De synger for de sårede på sykehusene, til og med for de som ikke kan høre dem. Men musikken vil like fullt trenge gjennom, sa Zelenskyj.

Før videotalen ble det opplyst om en innsamlingsaksjon til støtte for Ukraina.

– Fyll stillheten med musikken deres. Fyll den i dag for å fortelle vår historie. Fortell sannheten om krigen i deres sosiale nettverk, på TV, støtt oss på de måtene du kan, men ikke velg stillhet. Slik vil freden komme til alle våre byer, sa den ukrainske presidenten.

Zelenskyjs tale ble spilt av før artisten John Legend gikk på scenen sammen med den ukrainske sangeren Mika Newton og poeten Ljuba Yakimtsjuk.