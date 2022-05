Navngitte russere etterlyses for krigsforbrytelser

Etterforskere fjerner lik fra en massegrav, slik at de kan obduseres som en del av etterforskningen av krigsforbrytelser i Butsja.

KYIV: Den foreløpige etterforskningen av drap og tortur mot sivile, fører nå til at et titalls navngitte russere etterlyses for krigsforbrytelser. Satellittbilder og ansiktsgjenkjenning brukes i jakten på forbryterne.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden