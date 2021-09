USA får kritikk for behandlingen av migranter

FN er svært bekymret over USAs deportering av haitiske migranter, og advarer om at amerikanerne kan handle i strid med folkeretten.

Gayatri Jeevaharan Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det hvite hus har fått sterk kritikk for å sende fly på fly med migranter tilbake til kriserammede Haiti.

Krisen tiltok etter at bilder ble offentliggjort av ridende grensevakter med pisk-lignende reimer som tvang migranter ned mot elva Rio Grande. Flere har påpekt at bildene av en hvit maktperson på hest som kontrollerer mørkhudede personer er som et glimt tilbake til slavetiden.

USAs minister for innenlands sikkerhet, Alejandro Mayorkas, sier han er forferdet av bildene, som ble tatt sør i Texas, der tusenvis av migranter, mange av dem fra Haiti, hadde samlet seg i håp om å få komme inn i USA.

Bilder av aggressive grensevakter på hest som presser migranter tilbake i elva Rio Grande, vekker oppsikt.

Politiet går fysisk til verks for å hindre migranter fra å krysse grensen til USA.

Migranter, mange av dem fra Haiti, krysser Rio Grande på vei tilbake til Mexico, slik at de kan unngå deportering fra USA. Mange haitiere har blitt fløyet fra Texas og direkte til Haiti de siste dagene. FN beklager forholdene migrantene har levd under, sier at haitiernes saker er blitt mangelfullt behandlet, og at praksisen kan være i strid med folkeretten.

Tusenvis samlet seg under en bro for å søke ly fra sollyset, og forholdene i den midlertidige leiren var dårlige.

FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, sier at han er «sjokkert av bildene av de elendige forholdene under broen i Del Rio i Texas, der mer enn 14.000 haitiere samlet seg etter krevende reiser».

Han retter også skarp kritikk mot politikk som ble innført da Donald Trump var president, som stanser de aller fleste ankomstene ved grensa, med henvisning til at migranter kan komme til å spre covid-19.

I en uttalelse sier Grandi at utvisninger, uten at det blir undersøkt om alle migrantene har beskyttelsesbehov, ikke er i tråd med internasjonale normer. Muligens kan det sidestilles med å returnere asylsøkere til områder der de står i fare for å bli forfulgt, som bryter med folkeretten.

Talskvinne Marta Hurtado for FNs høykommissær for menneskerettigheter uttrykte tidligere tirsdag bekymring over at det «tilsynelatende ikke har vært noen individuelle gjennomganger» av haitiernes saker.

Tusenvis av mennesker, de fleste fra Haiti, oppholder seg i midlertidige leire i Del Rio i Texas og frykter å bli deportert uten asylbehandling.