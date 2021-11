Dagbok Europa: Som sykepleier i Italia var hun redd for å ta med seg smitten hjem. Så fant hun ut at hun var gravid

DAGBOK EUROPA: – De eneste bilene i byens gater var ambulansene. Jeg hørte sirener nesten hele tiden. Dag og natt. Det var den eneste lyden som brøt stillheten, forteller Sara Bettinelli.

– Jeg er sykepleier, og la merke til at veldig mange i nærområdet mitt ble dårlige. Jeg fortalte det til kollegene mine på sykehuset. Det viste seg at mange hadde lignende opplevelser. Senere fikk vi høre at det var dette viruset fra Kina som var kommet. Jeg tok det opp med sjefen min. Hun sa: Ta det rolig, Sara, ikke bekymre deg. Du er sikkert ikke smittet.