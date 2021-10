Nobelprisen tildelt journalister: – Sannhet og fakta er under angrep

Journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov vant årets fredspris.

Maria Ressa og Dmitrij Muratov deler årets Nobelpris.

For mindre enn 40 minutter siden

Ressa er journalist på Filippinene og var med på å starte nettstedet Rappler. Muratov er redaktør for den uavhengige avisen Novaja Gazeta.

– De får prisen for sine forsøk på å sikre ytringsfriheten, et vilkår for demokrati og varig fred, sa Reiss-Andersen.

Prisen ble kunngjort fredag av komitéleder Berit Reiss-Andersen.

Glad Maria Ressa

– Dette betyr at vi kan fortsette å gjøre det vi gjør. Vårt største problem er at så mye skjer i mørket, sa en rørt Maria Ressa til TV 2 da hun fikk høre nyheten.

– Sannhet og fakta er under angrep, la hun til.

Komiteleder Reiss-Andersen sa at de to vinnerne er representanter for alle journalister som «står opp for idealet om ytringsfrihet i en verden der demokati og pressefrihet møter stadig mer motbør».

Hun sa at Ressa avdekker maktmisbruk, voldsbruk og en mer autoritært styre i sitt hjemland Filippinene. Hun kaller Ressa en «fryktløs forsvarer av ytringsfriheten».

Hun påpekte at Muratov har kjempet for ytringsfrihet i Russland i flere tiår. Han er redaktør i Novaja Gazeta.

– Avisen har en grunnleggende kritisk holdning til makt, sa Reiss-Andersen.

Motstandere av Novaja Gazeta har svart med sjikane, trusler, vold og drap, fremholdt hun.

– Fri, uavhengig og faktabasert journalistikk bidrar til beskyttelse mot maktmisbruk, løgner og krigspropaganda, sa Reiss-Andersen.

Fakta Årets seremoni Det er fremdeles usikkert om årets fredsprisvinner skal inviteres til Norge for å delta på en tradisjonell tildelingsseremoni i Oslo rådhus, eller om arrangementet 10. desember blir digitalt.

Det er for øvrig bestemt at vinnerne av nobelprisene som deles ut i Stockholm, kommer til å motta medaljen og diplomet i sine hjemland.

Den norske Nobelkomiteen vil først i midten av oktober vil si noe om hvilken form nobelfeiringen vil få.

«Oslo Peace Days» går fra 6. til 12. desember i år, et samarbeid mellom Nobelinstituttet, Oslo kommune, UiO, PRIO og Nobels Fredssenter.

David Beasley, direktør for fjorårets fredsprisvinner, FN-organisasjonen Verdens matvareprogram, mottok prisen digitalt.

(Kilde: Nobelinstituttet)

– Under press

Gratulasjonene begynte å strømme på kort tid etter utdelingen.

– De representerer tusenvis av journalister over hele verden som er under press, sa Anniken Huitfeldt (Ap) til TV 2. Hun har vært leder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Selskaper som tar imot veddemål, har hatt Greta Thunberg og Verdens helseorganisasjon som favoritter i år. Reportere uten grenser og Committee to Protect Journalists (CPJ) ble også mye nevnt som hete kandidater.

Gjetteleken går alltid høyt foran utdelingen. Likevel er det ganske sjelden at noen treffer blink. I år har eksperter før utdelingen særlig snakket om tre emner:

Kampen for frie ytringer og fri presse.

Kampen mot endret klima.

Kampen mot autoritære regimer.

Maria Ressa får Nobelprisen.