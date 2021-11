Peker ut ny kurs for Tyskland

BERLIN: Etter 16 år med Merkel vil den neste tyske regjeringen ta et stort grønt og digitalt skritt inn i fremtiden. Men uten høyere skatter.

Annalena Baerbock, Robert Habeck, Olaf Scholz og Christian Lindner leder koalisjonen som skal fornye Tyskland.

Jesper Thobo-Carlsen Aftenbladet/Politiken

Det er sosialdemokraten Olaf Scholz som skal overta Europas viktigste jobb som Tysklands forbundskansler etter 16 år med Angela Merkel, men hans kommende regjering blir i høy grad spent ut mellom ambisjonene som regjeringspartnerne De Grønne og det liberale FDP har på henholdsvis klima og økonomisk politikk.

Klima- og finanspolitikk var ifølge tyske medier de to siste knastene som falt på plass etter en måned med intensive regjeringsforhandlinger. Den 177 sider lange regjeringsavtalen som ble presentert onsdag legger opp til etablering av to sentrale departementer med to mektige ministre.

De Grønne får et nytt, sterkt klima- og økonomidepartement som ventes å bli ledet av partiets ene leder, Robert Habeck. Han ser også ut til å bli visekansler. Det liberale FDP får finansdepartementet, hvor partileder Christian Lindner er ventet å bli finansminister.

Ambisiøs klimapolitikk

Det kan komme til å slå gnister mellom de to i løpet av de neste fire årene, men De Grønne har kommet langt med en ambisiøs kjøreplan for tysk klimapolitikk. Et nytt regelverk skal sørge for at Tyskland kan yte sitt bidrag til å begrense klodens temperaturøkning til 1,5 grader celsius, heter det.

Tysklands kullkraft skal «ideelt sett» fases ut allerede innen 2030, i stedet for 2038 som de hittidige planene har lagt opp til. Da det siste tyske kjernekraftverket kobles fra nettet neste år innebærer planene at man må få i stand en hurtigere utvikling av fornybar energi. Målet for utbygging av havvind økes fra 20 til 30 gigawatt frem mot 2030. På land skal to prosent av arealet brukes til utbygging av vindkraft.

Samtidig vil den kommende regjeringen investere stort i digitalisering og utdanning, som er merkesaker for FDP.

– Vi vil tørre å gjøre større fremskritt, sa Olaf Scholz da han presenterte regjeringsavtalen, med en variasjon av tidligere kansler Willy Brandts berømte sitat om å tørre å innføre mer demokrati.

Hvor man skal hente pengene fra har også vært en stor knast i forhandlingene, hvor politikerne har gitt tjenestepersoner den paradoksale oppgaven med å finne kreative finansieringskilder rundt FDPs egne strenge finanspolitiske krav om ikke å innføre noen nye, større skatter. Det vil skje en avlastning av noen uten at andre blir belastet, lovet Christian Lindner.



Gode nyheter

For resten av Europa er den tyske klimasatsningen og digitale opprustningen gode nyheter. Det samme gjelder økningen av den tyske minstelønna.

De fleste av Europas sosialdemokratier vil bli skuffet over at De Grønne ikke insisterte på å få finansministeren. De Grønnes andre partileder, Annalena Baerbock, er ventet å bli utenriksminister.

Med regjeringsavtalen er det som startet som et anstrengt trekantforhold etter valget for åtte uker siden blitt en demonstrasjon av harmoni. I stor fortrolighet og på hemmelige møtesteder i Berlin ble den detaljerte planen for det moderne Tysklands første trepartiregjering forhandlet på plass.

Harmonien kan sende et hardt trengt signal om stabilitet i Europa, hvor mange med bekymring skuer ut mot en verden uten Angela Merkel som tysk kansler og demokratisk anker. Men harmonien har allerede kommet med en pris, mener enkelte.

Mens de tre partiene har forhandlet, har de ifølge kritikere forsømt å forholde seg til Europas akutte problemer, som koronapandemiens voldsomme fjerde bølge og migrantene som Hviterussland sender mot Europa.

– Vi overtar regjeringsmakten i en krisesituasjon, sa Robert Habeck.

Videre kalte han regjeringsavtalen et «motets dokument» som skal forene velstand, vekst og klimabeskyttelse.

Den relativt hurtige regjeringsforhandlingen innebærer at det tyske parlamentet, Forbundsdagen, etter planen kan velge Olaf Scholz som kansler omkring 6. desember. Da vil Angela Merkel gå av med pensjon og dermed avslutte sitt lange kapittel i tysk politikk.

Først må imidlertid både regjeringsavtalen og De Grønnes statsråder godkjennes i en digital uravstemning blant partiets medlemmer. Sosialdemokratene i SDP og de liberale i FDP skal godkjenne avtalen ved sine respektive landsmøter.

Selv om verden alltid er uforutsigbar og en tysk «koalisjonskontrakt» tross navnet ikke er juridisk bindende, er den tradisjonelt en relativt pålitelig kjøreplan for hva slags politikk som faktisk kommer til å bli gjeldende. Ifølge nyhetsmediet Die Zeit er omtrent 80 prosent av punktene i de siste to regjeringsavtalene blitt til virkelighet.

AFTENBLADET/POLITIKEN