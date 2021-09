Bolsonaro med nye angrep på landets valgsystem

President Jair Bolsonaro fortsatte sine angrep på Brasils elektroniske valgsystem da han holdt tale på nasjonaldagen i landet tirsdag.

Tilhengere av president Jair Bolsonaro fylte Avenida Paulista i São Paulo på Brasils nasjonaldag.

Brasils president Jair Bolsonaro på nasjonaldagen 7. september. I en tale benyttet han muligheten til å nok en gang gå til angrep mot landets elektroniske valgsystem.

Bolsonaro talte til hundretusenvis av sine støttespillere i byen São Paulo på Brasils nasjonaldag, som markerer frigjøringen fra Portugal for 199 år siden.

Han ga uttrykk for at han har liten tillit til det elektroniske valgsystemet.

– Vi vil ha rene, demokratiske valg, med en kontrollerbar avstemning og offentlig opptelling. Jeg kan ikke delta i en farse som den som fremmes av presidenten i valgdomstolen TSE, Tribunal Superior Eleitoral, uttalte høyrepopulisten, som i det siste har sakket kraftig akterut på meningsmålingene.

Kritikerne mener Bolsonaro forsøker å svekke tilliten til valgsystemet etter mønster av USAs tidligere president Donald Trumps framferd etter valgnederlaget i 2020.

Demonstrasjoner i flere byer

Store skarer av Bolsonaro-tilhengere farget gatene i Brasilia, São Paulo, Rio de Janeiro og andre byer i grønt, gult og blått – fargene i landets flagg. Det ble holdt store bønnemøter og ropt slagord til støtte for den omstridte lederen.

Opposisjonen protesterte samtidig og ropte at det var på tide at Bolsonaro pakket sammen sakene sine i presidentpalasset. Demonstrasjonene mot og til støtte for Bolsonaro anses som startskuddet på den lange valgkampen fram mot valget i oktober 2022, som presidenten ifølge målingene ligger an til å tape.

Oppslutningen om presidenten er rekordlav, og ifølge meningsmålingene ligger han an til å tape mot ekspresident Luiz Inacio Lula da Silva i neste års valg. Det var ventet at han ville bruke tirsdagens mønstringer til å gi tilhengerne sine et løft.

For problemene står i kø: en vaklende økonomi, økende arbeidsledighet, inflasjon og en rekke etterforskninger rettet mot Bolsonaro og hans indre sirkel er blant dem.

Diktatur-nostalgiker

Bolsonaro, en 66 år gammel tidligere offiser i hæren, er åpenlyst nostalgisk med tanke på Brasils militære diktatur i årene 1964 til 1985. Han advarte sine tilhengere om at deres demokrati og frihet var truet av krefter i landets hovedstad Brasilia.

– I dag starter vi å skrive en ny historie her i Brasil, sa Bolsonaro da han talte i hovedstaden, der han startet nasjonaldagen med en flaggseremoni og en flyoppvisning.

Flere tidligere ledere og politikere fra flere land mener at Bolsonaro undergraver demokratiet og gir i et åpent brev uttrykk for sin «alvorlige bekymring for en umiddelbar trussel mot Brasils demokratiske institusjoner».

De skriver at de store marsjene mot høyesterett og kongressen – der ytre høyre-aktivister, militærpoliti og tjenestemenn på alle nivåer har vært involvert – «bygger opp under frykten for et kupp i verdens tredje største demokrati». De frykter at Bolsonaro og hans allierte er i ferd med å planlegge et militærkupp, skriver The Guardian.

Frykt for bråk

Den største ansamlingen av folk var i São Paulo, der Bolsonaros tilhengere fylte den knapt tre kilometer lange avenyen Avenida Paulista.

Myndighetene i byen anslår at 140.000 deltok i støttemarkeringen, mens 15.000 Bolsonaro-motstandere deltok i en demonstrasjon flere kilometer unna.

Omfattende sikkerhetstiltak er på plass i landets storbyer for å unngå at de to sidene støter sammen. Målet er at deres veier ikke skal krysses i frykt for voldelige sammenstøt.

Politiet har meldt om få hendelser, men Bolsonaro-tilhengere trakasserte journalister som dekket demonstrasjonene i Brasilia og São Paulo og rev mandag kveld ned barrikadene som var satt opp i hovedstaden.