Biden operativ i kriserommet i Det hvite hus

USAs president Joe Biden er i kriserommet i Det hvite hus sammen med forsvarsministeren og utenriksministeren.

NTB

Kilder bekrefter overfor CNN at presidenten er i rommet som på engelsk kalles «the situation room», et kontor i kjelleren av Det hvite hus som benyttes under større kriser.

Forsvarsminister Lloyd Austin og utenriksminister Antony Blinken er der sammen med ham.

Forsvarsdepartementet har bekreftet at eksplosjonen utenfor flyplassen i Kabul har ført til at flere mennesker er drept eller såret.