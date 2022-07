Japans tidligere statsminister skutt og drept på åpen gate

Shinzo Abe ble skutt da han holdt tale ved et valgkamparrangement i Nara. Han ble umiddelbart fraktet til sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Japans tidligere statsminister Shinzo Abe ble fredag skutt og drept da han holdt en tale i byen Nara.

Malene Jensen Aftenbladet/Politiken

Den antatte gjerningsmannen ble overrumplet etter at skuddene falt

Japans tidligere statsminister Shinzo Abe ble fredag formiddag lokal tid skutt i den sørlige byen Nara. Han ble kjørt til sykehus, men livet sto ikke til å redde, opplyser den japanske tv-kanalen NHK.

Shinzo Abe var statsminister i Japan i ett år fra september 2006 til september 2007, og igjen fra desember 2012 til september 2020, hvor han måtte tre tilbake av hensyn til egen helse. Det gjorde ham til Japans lengst sittende statsminister.

Japansk politi bekrefter at de har arrestert en 41 år gammel mann og tiltalt ham for drapet. Gjerningspersonen skal ifølge politiet ha sagt at han var «misfornøyd» med Shinzo Abe, og at han angrep Abe med formål om å drepe ham, opplyser NHK.

Hjemmelaget skytevåpen

Det opplyses også om at drapsvåpenet tilsynelatende var et hjemmelaget skytevåpen.

67 år gamle Shinzo Abe hadde akkurat gått i gang med en tale i forbindelse med valget til Japans parlament da han ble skutt i ryggen, forteller to øyenvitner som var til stede under talen til NHK.

Under talen kunne de se en mann komme mot Abe bakfra, med det de betegner som «et stort skytevåpen» i hendene.

– Mannen løsnet først ett skudd, før han tok et par skritt tilbake og skjøt igjen, sier en av dem.

Sekunder etter det andre skuddet kollapset Shinzo Abe. Redningspersonell har fortalt NHK at Shinzo Abe blødde fra høyre side av halsen, og at han hadde indre blødninger i venstre bryst. Mange mennesker sprang umiddelbart til for å forsøke å redde Abes liv.

I sekundene etter de to første skuddene forsøkte gjerningspersonen angivelig ikke å rømme fra stedet, men ble stående for å lade sitt hjemmelagde våpen.

– Etter at han hadde skutt sto han bare der – han løp ikke, sier et øyenvitne.

Mens han forsøkte å lade om ble mannen overfalt av sikkerhetsvakter.

Ifølge japansk politi er gjerningspersonen fra Nara, hvor Shinzo Abe holdt sin tale. Han skal også tidligere ha gjort karriere i den japanske marinen i tre år, opplyser NHK.

Attentatet skjedde kl. 11.30 lokal tid foran Yamatosaidaiji-stasjonen i Nara, Japans første keiserby. Shinzo Abe sto ute på åpen gate for å tale til en mindre forsamling, hvor han anbefalte de oppmøtte til å stemme på en kandidat som stiller til parlamentsvalget til Japans overhus. Valget finner sted på søndag.

En av Shinzo Abes partimedlemmer, 74 år gamle Ogita Yoshio, sto ved siden av Abe da attentatet fant sted.

– Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Jeg så ham kollapse, forteller han fredag ettermiddag til den amerikanske avisa The New York Times.

«En barbarisk og ondskapsfull handling»

På en pressekonferanse omtrent kl. 14.30 lokal tid opplyste Japans statsminister Kishida Fumio at Shinzo Abe var innlagt på sykehus i kritisk tilstand.

– Akkurat nå gjør legene alt de kan. Jeg håper og ber om at tidligere statsminister Abe på en eller annen måte vil overleve, sa Kishida Fumio.

Fumio avviste å svare på spørsmål fra pressen om den politiske situasjonen attentatet etterlater Japan i.

– Legene arbeider hardt for å redde ham, så spørsmålene deres om den politiske situasjonen er ikke passende akkurat nå, sa han.

Statsministeren har avlyst alle sine møter og taler i forbindelse med valget, og bedt alle regjeringsmedlemmer reise til Tokyo.

– Vi kjenner enda ikke alle detaljene, men det er en barbarisk og ondskapsfull handling som truer selve fundamentet til vårt demokrati. Det kan vi ikke tolerere. Jeg ønsker å bruke de mest ekstreme mulige begrepene for å fordømme denne handlingen, sa Kishida Fumio på pressekonferansen.