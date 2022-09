Flere kilometer med kø for å se dronningens kiste

Westminster Hall er åpnet for sørgende som vil ta farvel med dronning Elizabeth. Køen av briter som vil se kisten, strekker seg flere kilometer gjennom London.

Etter et par timer var køen for å se dronning Elizabeths båre over 4 kilometer lang. Mange av dem som har silt seg opp, må belage seg på å stå i kø hele natten. Myndighetene har laget en egen nettside og en YouTube-kanal som direktesender praktisk informasjon om hvor køen slutter til enhver tid.

Dronning Elizabeths båre ble onsdag ført til Westminster Hall der hun skal ligge på paradeseng i fire dager.

Tålmodige briter sto i kø langs Themsen for å ta et siste farvel med dronning Elizabeth. Mange av dem som stilte seg i kø i skumringen, må trolig tilbringe natten i kø – uten å kunne legge seg ned og ta en lur – for å få et minutt til å defilere forbi kisten i Westminster Hall.

Kisten med dronning Elizabeth ble lagt på en katafalk i Westminster Hall før de første sørgende britene fikk slippe inn i parlamentsbygningen for å vise henne den siste ære. Dronningens begravelse holdes mandag i Westminster Abbey like ved Parlamentet.

Kisten med den avdøde dronningen ligger på en katafalk, drapert av monarkens flagg i den 900 år gamle salen i parlamentsbygningen og skal bli der i fire dager. Mandag flyttes båren til Westminster Abbey for begravelsen.

Kisten ble onsdag trukket av hester gjennom Londons gater fra Buckingham Palace. Bak kanonlavetten med båren gikk kong Charles og den nærmeste familien.

Det var ventet at mange tusen ville stå i kø for å vise sin respekt til kvinnen som satt på den britiske tronen i litt over 70 år. Mindre enn to timer etter at dørene åpnet, var køen blitt drøyt fire kilometer lang.

Det er stilt opp toaletter og drikkestasjoner langs ruten. De som står i køen, får et bånd med plassnummeret sitt, men kan kun gå ut av køen i korte perioder for å kjøpe mat eller gå på do. Det er en egen nettside med informasjon om køen og hva man kan ha med seg. Myndighetene oppfordrer til å huske varme klær og mobillader, ettersom flere kan bli stående natten gjennom, og de har en direktesendt YouTube-kanal med informasjon om hvor køen slutter.