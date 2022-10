Sverige: Styrket mis­tanke om sabo­tasje etter gass­lekkasjer i Øster­sjøen

Åstedsundersøkelsen foretatt etter gasslekkasjene på Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen styrker mistanken om grov sabotasje, opplyser svensk påtalemyndighet.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er gjort beslag på åstedet og disse skal nå etterforskes. Saken er svært sensitiv, sier kammeradvokat Mats Ljungqvist, som leder etterforskningen, i en pressemelding fra Åklagarmyndigheten torsdag.

– Det er en alvorlig hendelse, og det er et styrkebudskap at involverte myndigheter ivaretar sine respektive oppgaver på best mulig måte, sier han videre.