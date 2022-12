The Sun beklager Clarksons utfall mot Meghan

The Sun beklager at de publiserte en spalte skrevet av den tidligere Top Gear-programlederen Jeremy Clarkson der han langer ut mot prins Harrys kone Meghan.

Den tidligere programlederen i TV-serien Top Gear, Jeremy Clarkson, har igjen havnet i hardt vær, denne gangen etter friske uttalelser om prins Harrys kone Meghan.

NTB-AFP

Clarkson har i mange år hatt en fast spalte i den britiske tabloidavisen, og det er ikke første gang han har skapt storm med sine frittalende karakteristikker og uttalelser.

I forrige uke skrev Clarkson at han «hatet» Meghan og drømte om at hun en dag ble tvunget til «å sprade naken gjennom gatene» i britiske byer mens innbyggerne skrek ukvemsord og kastet ekskrementer på henne.

Clarkson har i ettertid beklaget på Twitter og skrevet at det hele var en kommentar til Netflix-serien «Harry & Meghan» og et klossete forsøk på morsomhet med henvisning til en scene i serien Game of Thrones.

– Jeg er forferdet over å ha forårsaket så mye smerte, og jeg skal være mer forsiktig i fremtiden, skriver han.

Meghan anklager i Netflix-serien britiske tabloidaviser for å være rasistiske, for å forsøke «å ødelegge» henne og for å være medskyldig i at hun mistet barnet hun bar på.

Mange av The Suns lesere lot seg ikke more av Clarksons spalte, og over 20.000 har klaget den inn for britenes motstykke til Pressens Faglige Utvalg i Norge, Independent Press Standards Organisation (Ipso).

Mange kjente briter har også kritisert Clarkson, blant dem Londons ordfører Sadiq Khan og forfatteren Philip Pullman.

The Sun fjernet alt mandag spalten fra nettet, på oppfordring fra Clarkson, men kritikken stilnet ikke. Fredag så avisen seg derfor nødt til å komme med en offentlig beklagelse.

– Vi i The Sun beklager publiseringen av denne artikkelen og vi er oppriktig lei oss, står det å lese på avisens nettside. Artikkelen er nå også slettet fra arkivet, legges det til.