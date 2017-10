Eksplosjon i boligblokk i Malmö

Det er trolig snakk om en sprengladning som har detonert, ifølge nyhetsbyrået TT.

– Det er ganske store skader både på porten og inne i trappen på en heisdør. I tillegg er det skader på noen leilighetsdører, sier Håkan Larsson i politiet i Malmö.

Ingen personer ble skadd i eksplosjonen.

Politiet har sperret av området og bombegruppen og kriminalteknikere er sendt til stedet.

– For øyeblikket er det ingen trussel mot noen som bor der, sier Larsson.

Det var flere beboere som meldte fra om et smell like over midnatt natt til fredag.