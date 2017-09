– Dette er toppen av hykleri, sier Demokratenes tidligere presidentkandidat Hillary Clinton til radiostasjonen Sirius XM, ifølge ABC News.

Clinton kommenterer også de gjentatte angrepene fra daværende presidentkandidat Donald Trump og hans stab under valgkampen i fjor høst mot hennes egen bruk av en privat epostserver mens hun var utenriksminister i Barack Obama-administrasjonen.

– De mente ikke noe av det. Hvis de var oppriktige om det, tror jeg at republikanere i Kongressen ville ha tatt til orde for gransking. Så langt har jeg ennå ikke hørt noe om det, sier Clinton.

Clinton omtaler sin egen bruk av privat epost som utenriksminister som «et dumt feilsteg, men en enda dummere skandale», og sier hun beklager at landet måtte utsettes for denne saken.

Under valgkampen i fjor høst tok Trump flere ganger til orde for at Clintons bruk av privat epost måtte etterforskes, og i en debatt sa han at Clinton ville «ha sittet i fengsel» dersom han hadde hatt makten.