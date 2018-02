Sør-Korea - verdens mest suksessrike land?

Mens verdens oppmerksomhet for en stakket stund snur seg bort fra Donald Trump og retter seg mot OL i PyeongChang, er det verdt å ta en kikk på lekenes vertsland. Sør-Korea er, på noen måter, den mest suksessrike nasjonen i verden, og suksessen deres byr på noen viktige lærdommer.

Økonomi

Først, økonomien. Sør-Korea stiller i en egen divisjon. I boka «Breakout Nations» fra 2012, skriver Ruchir Sharma at bare to økonomier har vokst mer enn fem prosent i året i fem tiår på rad. Det er Sør-Korea og Taiwan.

Kanskje er Sør-Koreas løp det mest imponerende, skriver Sharma, for mens Taiwan fremdeles baserer seg på lavkost-industri som tekstilindustrien, har Sør-Korea med letthet klart å flytte over i den postindustrielle økonomien, i industrier som forbrukerelektronikk, bioteknologi og roboter. Seoul er også et kraftsenter for underholdning, og tilbyr mye av den beste musikken og de beste tv-produksjonene for Øst-Asia. Sharma kårer dem til vinneren blant utbryter-nasjonene.

Historien

Hva de har oppnådd er enda mer imponerende når man tenker på hvordan det startet. For et halvt århundre siden var Sør-Korea et av de fattigste landene i verden, og ingen ville ha forutsett at de kunne få til økonomiske mirakler.

I 1960 var de omtrent på nivå med Ghana, i dag er økonomien deres nesten tjue ganger sterkere per innbygger enn Ghanas.

Men fattigdom er likevel bare begynnelsen på listen over Sør-Koreas vansker etter Koreakrigen. Landet hadde ingen natur-ressurser, ingen geografiske fordeler, en stor andel av analfabeter i befolkningen, og en fysisk infrastruktur so mvar ødelagt av krigen.

De stod overfor trusselen fra Nord-Korea, støttet av Sovjetunionen og Kina, som hadde sendt millioner av soldater inn i Koreakrigen.

Politikken

I tillegg til den økonomiske boomen, har Sør-Korea også gjennomgått en politisk omveltning. De første tiårene styrte undertrykkende diktatorer landet. Rundt 1980 slo systemet sprekker, etter hvert som folket krevde endringer. Overgangen til et liberalt demokrati var humpete, som den er overalt, men Sør-Korea klarte det. Sør-Korea har faktisk hatt flere endringer i politisk makt enn Japan, som i hovedsak ennå er et ett-partis demokrati. De senere år har Sør-Korea holdt såvel den valgte presidenten som eierne av de største bedriftene ansvarlige (for hva?), på en måte som imponerer, også sammenlignet med mer etablerte demokrati.

Reisen

Suksess handler ikke bare om hvor du befinner deg nå, men hvor du kom fra, og reisen du har gjort. Etter den definisjonen, er Sør-Korea virkelig blant de mest suksessrike land i verden.

Det kan være fristende å konkludere med at koreanere rett og slett er svært talentfulle. Men rett over grensen lever millioner av Nord-koreanere, etnisk umulige å skille fra koreanere i sør. Likevel er Nord-Korea en katastrofe, en av verdens minst suksessfulle økonomier og mest undertrykkende politiske system. Sør-Koreas suksess handler om å ha den rette politikken, noe Verdensbanken definerer som en grunnleggende støtte for marked og handel, og store investeringer i utdanning og infrastruktur.

Hjelpen fra Amerika

Jeg vil legge til en avgjørende faktor til for Sør-Koreas suksess: Amerika. USA har vernet og støttet Sør-Korea fra begynnelsen av, da de hadde en primitiv økonomi og var et skjørt land truet av naboene. Amerikanere gikk til krig for å forsvare dette lille landet, på andre siden av kloden, og har opprettholdt sine forpliktelser med tilstedeværende tropper i seks tiår. I tillegg drysset Washington økonomiske ressurser over landet. Ifølge en koreansk tenketank, har USA pøst inn 60 milliarder dollar i hjelp og lån til Sør-Korea fra 1946 til 1978. Det er nesten like mye som de brukte på hele det afrikanske kontinentet i samme periode.

Vi er inne i en tid hvor amerikanere i begge leire er utmattet av engasjementet utenriks, tvilende til å opprettholde tropper i fremmede land, og overbevist om at økonomisk hjelp til andre land er bortkastede penger.

De neste ukene, mens de ser på de olymiske leker fra PyeongChang, kan de godt tenke over hvor langt Sør-Korea har kommet, og være litt stolte over å ha hjulpet dem dit.