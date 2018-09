Trump skrøt av seg selv i tale til FN. Reaksjonen var latter

– På mindre enn to år har min administrasjon oppnådd mer enn nesten noen annen administrasjon i vårt lands historie, sa Trump i sin tale til FNs hovedforsamling.

– Så sant, sa han.

Da lo flere i salen, noe som fikk Trump til å stoppe opp i talen.

– Det var ikke den reaksjonen jeg ventet, men det er ok, sa han spøkefullt, hvorpå latteren gjallet i salen.

Da latteren stilnet, fortsatte Trump med å ramse opp hvordan USA er blitt bedre etter at han overtok. Økonomien er i vekst, aksjene stiger, arbeidsløsheten er redusert, skattene er kuttet, et grensegjerde er under bygging, og militæret er i ferd med å bli sterkere enn det noensinne har vært, fastholdt han.

– USA er med andre ord et sterkere, sikrere og rikere land enn da jeg tiltrådte for mindre enn to år siden, sa Trump.