SPD sier ja til regjeringsforhandlinger med Merkels parti

Spørsmålet om hvorvidt SPD skal starte koalisjonsforhandlinger med CDU og søsterpartiet CSU, var oppe til avstemning på SPDs landsmøte i Bonn søndag.

362 av de 642 delegatene stemte for, noe som betyr at et betydelig mindretall på 279 er skeptisk til en ny koalisjon med kristendemokratene.

Spørsmålet har vært omstridt, og SPDs ungdomsparti er blant dem som ikke ønsker at partiet skal gå inn i en ny koalisjonsregjering med CDU og CSU.

Selv om det blir enighet i forhandlingene, skal resultatet likevel legges ut til uravstemning blant alle SPDs 443.000 medlemmer.

SPD-leder Martin Schulz oppfordrer medlemmene til å stemme for en koalisjon og sier at en stabil tysk regjering er nødvendig for å demme opp for voksende høyreekstremisme.

Tapte på koalisjonen

SPD har regjert sammen med Merkels unionspartier siden 2013, men etter at SPD gikk kraftig tilbake ved valget i september i fjor, gjorde han det klart at partiet ikke ville gå inn i en koalisjon med kristendemokratene igjen.

Men da forhandlingene mellom CDU/CSU, De grønne og høyreliberale FDP mislyktes, måtte han motvillig endre holdning, siden det eneste alternativet ellers ville være nyvalg.

Det ville trolig ende med omtrent samme resultat som i september, og dermed videre politisk ustabilitet. Tyskland har ingen tradisjon for mindretallsregjeringer.

– Vi er lettet. Resultatet viser at vi måtte kjempe for dette flertallet, sa Schulz da resultatet av avstemningen var klart.

Forhandlingene om en ny regjering starter allerede denne uka. Dersom de fører fram, er det klart for en ny regjering i mars, nesten et halvt år etter valget.

Godt mottatt i EU

Gjennombruddet søndag vil bli godt mottatt ellers i Europa siden den politiske lammelsen i Tyskland har satt en rekke viktige beslutninger på hold.

Frankrikes president Emmanuel Macron har vært særlig ivrig for en løsning med SPD, siden de tyske sosialdemokratene er mer åpne for de dype reformene i EU som Macron ønsker, enn Merkels kristendemokrater.

Men Schulz' politiske framtid er nå avhengig av vellykkede forhandlinger og oppslutning fra partimedlemmene etter hans vakling etter valget.

Mange partimedlemmer mener valgtapet skyldtes at SPD ble overkjørt av CDU i regjeringen over flere år, og at partiet ville ha godt av noen år i opposisjon for å gjenvinne sin kamplyst.

Ingen skatteøkninger

Skissen for en ny regjering som ble fastlagt under sonderingene tidligere denne måneden, viser at SPD har fått gjennomslag for større bevilgninger til barn, utdanning og pensjoner, samt tilslutning til de franske planene om reformer i EU.

Partiet lyktes derimot ikke i å få gjennom skatteøkninger for de rikeste eller en reform av Tysklands komplekse helsesystem.

Schulz innrømmet søndag at de ikke hadde fått alt de ønsket i sonderingene, men at de vil presse hardt på for å få mer gjennomslag i de formelle koalisjonsforhandlingene.

Han lovte også å gå imot CSUs krav om et tak på 200.000 migranter i året, og han lovte også at enhver avtale skal gjennomgås annethvert år.