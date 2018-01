Politiet har igangsatt tortur-etterforskning etter at 13 søsken ble holdt fanget i California

Politiet startet den omfattende etterforskningen etter at en 17 år gammel jente klarte å rømme og ringte 911 fra en mobiltelefon hun fant i huset.

Politiet trodde først at den utmagrede jenta, på grunn av sin lave vekst, var rundt ti år gammel da de ankom stedet. I en pressemelding skriver amerikansk politi at jenta meldte at hennes tolv søsken ble holdt fanget av foreldrene. Politiet fant deretter flere barn lenket fast med kjetting og hengelås til sengene sine i mørke og illeluktende rom.

Politiet opplyser videre at de trodde det i utgangspunktet dreide seg om tolv barn, men at sju av personene som ble holdt fanget viste seg å være i alderen 18 til 29.

Ifølge lokale myndigheter så alle ut til å være underernærte og veldig skitne. Barna sa de var sultne og politiet ga dem mat og drikke. Barna og foreldrene ble tatt med til politistasjonen for avhør, før de seks barna ble sendt videre til sykehus for behandling. De sju voksne barna ble tatt med til et legesenter.

Foreldrene, som er 57 og 49 år gamle, kunne ikke gi en umiddelbar forklaring på hvorfor barna var lenket fast. Paret er siktet for tortur og for å satt barns liv i fare.

Kausjonen er satt til 9 millioner dollar, om lag 70 millioner norske kroner, for hver av foreldrene. Det er foreløpig uklart hvordan paret stiller seg til anklagene.