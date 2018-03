– Har noen EU-borgere blitt påvirket av den nylige skandalen? er et av spørsmålene fra Jourova.

– Jeg setter pris på et svar innen de neste to ukene, fortsetter hun.

Det britiske parlamentet ba Facebook-sjef Mark Zuckerberg om å møte opp i en høring tirsdag for å svare på spørsmål om personvernskandalen etter avsløringene knyttet til det britiske kommunikasjonsbyrået Cambridge Analytica (CA).

Samme dag ble det klart at han selv ikke ville møte opp og at han isteden ville sende to andre Facebook-ledere i sitt sted.

I løpet tirsdagens høring skal blant annet varsleren Christopher Wylie forklare de britiske parlamentsmedlemmene hva han vet om skandalen.

Nylig ble det kjent at det britiske kommunikasjonsbyrået CA hadde samlet inn personopplysninger fra 50 millioner Facebook-brukere og solgt analyser av materialet til blant andre Donald Trumps valgkampstab.

Unnskyldning i tyske aviser

Tirsdag sto en helsides annonse med en unnskyldning fra Facebook på trykk i flere tyske aviser.

– Dette var et tillitsbrudd, og vi beklager at vi ikke gjorde mer med saken, står det i annonsen.

Saken er spesielt betent i Tyskland, der personvern fortsatt er svært viktig for folk som opplevde nazistenes overvåking før og under 2. verdenskrig, og fra myndighetene i Øst-Tyskland under den kalde krigen.

Ikke tillit

Verken i Tyskland, USA eller Storbritannia ser imidlertid annonsene ut til å være nok for å gjenreise tilliten til nettgiganten.

Representanter for Facebook møtte mandag den tyske justisministeren Katarina Barley og lovet da å holde tyske myndigheter oppdatert om saken. Barley sa i etterkant av møtet at løfter ikke er nok og at selskapet må overvåkes nøye.