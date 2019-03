Boeing oppdaterer programvaren på MAX-flyene

Luftfartstilsyn FAA krever at Boeing så snart som mulig endrer programvaren som skal motvirke at flyet steiler, men mener ikke at situasjonen er så kritisk at flyene bør settes på bakken.

Siden Ethiopian Airlines' Boeing 737 MAX 8-maskin styrtet på vei til Nairobi søndag med 157 mennesker om bord, har en rekke land og flyselskaper satt sine MAX-fly på bakken inntil videre.

Singapore la ned forbud mot flyet i sitt luftrom, og Kina har gitt beskjed til alle landets flyselskaper som har slike fly, om å la dem stå inntil videre. Det samme har Indonesia.

Ethiopian Airlines selv har tatt de fire gjenværende flyene de har av MAX-typen ut av trafikk, og en lang rekke andre selskaper har også gjort det, blant dem Royal Air Maroc, Aeromexico, Gol Airlines i Brasil og sørafrikanske Comair.

Flygerne i Aerolineas Argentinas nekter å fly den til årsaken til ulykken i Etiopia er avklart.

Norwegian, som har 18 fly av MAX-typen og 90 i bestilling, har imidlertid ingen planer om å la være å bruke flytypen, og det har heller ikke TUI, som blant annet bruker den på ruter til Kanariøyene.

Ulykken var den andre på fire måneder for den flunkende nye flymodellen. På samme måte som med et Lion Air-fly i Indonesia i oktober, der 189 mennesker omkom, meldte piloten om problemer under oppstigningen, og flyet styrtet få minutter etter avgang.