Totalt fire personer, tre menn og en kvinne, er pågrepet etter at to moskeer ble angrepet i Christchurch på New Zealand. En av dem er idenfisert som en australsk mann, som karakteriseres som en «ekstremistisk, høyrevridd, voldelig terrorist», av Australias statsminister Scott Morrison.

49 mennesker er drept og 48 er skadet, opplyser Mike Bush, politisjef i Christchurch, fredag morgen.

– Dette kan bare beskrives som et terrorangrep, uttalte New Zealands statsminister, Jacinda Ardern i en pressekonferanse tidlig fredag.

– Dette er personer med ekstremistiske syn, som ikke hører hjemme i New Zealand eller noe annet sted i verden, la hun til.

Videre forklarte Ardern at de fire arresterte ikke hadde vært registrert av etterretningstjenesten eller var på noen terrorliste i forkant av angrepet. Hun informerer også om at angrepet ser ut til å ha vært godt planlagt.

Hevder å ha vært i kontakt med Breivik

Gjerningsmannen skal ha publisert et langt manifest på Facebook før skytingen. Innholdet er innvandring- og islamkritisk. Aftenposten har tilgang på en fullstendig versjon av manifestet. Innholet samsvarer med andre beretninger fra manifestet.

Ekstremismeforsker på Institute for Strategic Dialogue i London, Amarnath Amarasingam, var tidlig ute med å referere fra det på Twitter.

I dokumentet hevder gjerningsmannen å være inspirert av flere kjente, høyreekstreme terrorister. Han hevder også å ha vært i kontakt med Anders Behring Breivik.

Skal ha sendt live-video av angrepet

Videre har det sirkulert en video av skytingen på Facebook, som nå er tatt ned. Ifølge Facebook selv var videoen en livestream, med svært eksplisitt innhold fra skytingen.

Videoen, som var på ca. 17 minutter, er oppsummert av flere medier. Den viser angrepet fra et kamera montert på gjerningsmannens hjelm. Han filmer seg selv i bilen på vei til moskéen, før han fester kamera på hjelmen. Så går han fra bilen sin bærende på et våpen, inn i en moské og begynner å skyte.

Politiet har bedt befolkningen om ikke å dele videoen.

#ChristChurch attacker claims to have had brief contact with Anders Breivik and was inspired by Roof and others. pic.twitter.com/EO6IN74Gbn — Amarnath Amarasingam (@AmarAmarasingam) March 15, 2019

Dette vet vi om skytingen på New Zealand:

* 49 personer er drept og 20 personer er alvorlig skadd etter skyting i to moskeer under fredagsbønnen i Christchurch på New Zealand.

* 30 ble drept i Noor-moskeen i byen. 10 ble drept i Linwood-moskeen, hvor tre av dem ble drept utenfor.

* 48 personer blir behandlet for skuddskader, får Radio New Zealand opplyst av helsemyndighetene.

* Fire personer, en kvinne og tre menn, ble først pågrepet, men en av personene ble siden sjekket ut av saken. En av de pågrepne er australsk statsborger og omtales av Australias regjering som en "høyreekstrem terrorist".

* Rundt klokken 13.40 lokal tid gikk en bevæpnet person inn i Noor-moskeen i Christchurch og åpnet ild.

* Skytingen fant sted under fredagsbønnen, som startet klokken 13.39.

* Like etterpå kom det melding om skyting i Linwood-moskeen.

* New Zealand har hevet trusselnivået fra lavt til høyt.

* Ifølge leder Mustafa Farouk i en muslimsk paraplyorganisasjon i New Zealand, kan så mange som 500 ha vært i Noor-moskeen.

* Politiet bekrefter at de har funnet et antall bomber i biler i byen. To politibetjenter har til The Guardian bekreftet at de har funnet en bombe i en beige Subaru som krasjet i Stickland Street.

* New Zealands statsminister Jacinda Ardern kaller dette for en av de mørkeste dagene i landets historie.