Irland sier ja til Higgins og nei til blasfemilov

Higgins fikk 800.000 av 1.4 millioner stemmer i fredagens måling, ifølge rikskringkasteren RTE.

– Folket har bestemt seg for hvilken type irskhet de vil ha. Jeg vil være en president for folket, sa Higgins etter at resultatet ble klart.

Landets statsminister Leo Varadkar har gratulert Higgins med valgseieren.

– Historikere er velkomne til å rette meg, men jeg tror at Higgins har vunnet det største antallet stemmer siden grunnleggeren av landet vårt, skrev Varadkar på Twitter.

Blasfemidebatt i Irland

Det var imidlertid ikke knyttet særlig spenning til presidentvalget i Irland, der Higgins enestående popularitet bidro til et lavt valgoppmøte. Isteden er det en folkeavstemning om blasfemiloven i Irland som har fått den største oppmerksomheten.

Målingen fra TV-kanalen RTE viser at 71 prosent av velgerne ønsker å fjerne paragrafen, mens 26 prosent ønsker å beholde den. En tilsvarende måling som er offentliggjort i The Irish Times viser 69 prosent for og 31 prosent mot.

Folkeavstemningen ble avholdt fredag, og offisielle resultater er ventet lørdag kveld eller søndag morgen.

I 2009 ble den irske blasfemiloven fra 1937 oppdatert med forbud mot ytringer som fornærmer eller krenker en religion eller dens følgere. Den har siden møtt motbør av irer som mener loven er utdatert.

Generasjonsgap

Ifølge en valgdagsmåling fra Irish Times ligger det an til at hele 69 prosent av irske velgere stemte ja til å fjerne blasfemiparagrafen fra Irlands grunnlov under valget fredag. Tendensen er ifølge avisen at unge velgere i langt større grad ønsker å fjerne blasfemiloven, mens støtten er noe mindre blant eldre velgere.

– Gud er ondsinnet og dum, sa Fry til den irske rikskringkasteren RTE i 2015.

Det Fry anså som ytringsfrihet, havnet også på feil side av blasfemiloven i Irland. Han ble i fjor etterforsket etter å ha blitt anmeldt av en privatperson.

Politiet henla saken, men hendelsen utløste en kampanje i Irland mot blasfemiloven, som har endt i folkeavstemningen. Nå ser det ut til at verken Fry eller noen andre vil i framtiden bli straffeforfulgt for blasfemi i Irland.

