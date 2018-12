Eksperter latterliggjør New York-politiets beregninger før nyttår

Den årlige nedtellingen på Times Square, der årets siste 60 sekunder telles ned mens en ball faller, iakttas av en menneskemengde som uomtvistelig er stor, men neppe så stor som politiet og arrangørene i New York skryter av, mener ekspert på menneskemengder, professor G. Keith Still.

Årets festarrangører sier altså at to millioner kommer og at de har estimatet fra politiet i storbyen. Også byens ordfører har skrytt av det samme antallet deltakere. De ville i så fall stå tettere enn sild i tønne.

– Generelt pleier folk å overestimere folkemengder med 10 til 100 ganger, sier Still.

Professor i matematikk ved New York University Charles Seife hevder det kommer flere enn det faktisk gjør, og flere for hvert år, bidrar til å befeste inntrykket av New York City som verdens navle. I 1998 anslo politiet i New York' at omkring 500.000 personer var til stede under nedtellingen. Seife tror at det mer korrekte tallet ligger rundt 100.000 personer.

Times Square har en kapasitet på 51.000 personer hvis de står med en tetthet på tre per kvadratmeter, eller 86.000 hvis man står med fem personer per kvadratmeter. Men da begynner det å bli trangt.

Seife sier at det er mulig å pakke sammen 120.000 personer på Times Square, men da vil det stå sju personer på hver eneste kvadratmeter og bli svært vanskelig å bevege seg rundt eller i det hele tatt.