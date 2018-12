Dødstallet stiger i Indonesia

154 mennesker er fortsatt oppført som savnet etter tsunamien 22. desember, og indonesiske myndigheter frykter derfor at nærmere 600 menneskeliv kan ha gått tapt.

1.459 mennesker ble skadd i tsunamien, som trolig ble forårsaket av undersjøiske ras som følge av et utbrudd fra den drøyt 300 meter høye Anak Krakatoa-vulkanen.

Tsunamien slo inn over sørspissen av Sumatra og vestkysten av Java og forårsaket store ødeleggelser.

Folk er svært nervøse etter tsunamien som slo til helt u av det blå, og tirsdag løp panikkslagne innbyggere, politi og soldater opp i høyden ved den lille fiskerlandsbyen Sumut etter en falsk alarm om en ny tsunami på vei.

Bare noen få timer før skjedde det samme i Tanjung Lesung, en annen by som ble hardt rammet av tsunamien.

Aktiv vulkan

Anak Krakatoa, som ligger rundt 50 kilometer fra kysten, har vært svært aktiv siden juni. Lørdagens utbrudd var det tredje på et halvt år.

Eksperter frykter en ny tsunami og advarer folk mot å flytte tilbake til kystområdene.

– Sannsynligheten for flere tsunamier i Sundastredet vil forbli stor så lenge Anak Krakatoa-vulkanen er i en så aktiv fase. Det kan utløse nye undersjøiske skred, sier Richard Teeuw ved University of Portsmouth i Storbritannia.

I motsetning til ved jordskjelv er det ikke noe forhåndsvarsel om tsunamier etter et skred langs en fjellside eller under vann. Etter et jordskjelv får folk et varsel ved at havet trekker seg tilbake bort fra kysten før det kommer igjen som flere store bølger opp til en time senere, men det skjedde ikke denne gangen.

Varslingssystemer som er bygd ut, fungerer heller ikke i slike tilfeller siden det bare registrerer jordskjelv som kan utløse tsunamier.

Leter etter ofre

Tusenvis av soldater, politifolk, redningsmannskaper og frivillige leter fortsatt i haugene med husrester og veltede biler og båter langs strendene og har blant annet tatt i bruk droner i håp om å finne noen av de savnede i live.

Over 600 bolighus ble rasert av vannmassene, og mange hoteller, butikker og boder langs strendene ble også ødelagt, det samme ble rundt 400 båter.

– Vi tror at noen ofre fortsatt er fanget under vrakrester og materialer som ble skylt bort av tsunamien, sa en talsmann for redningsmannskapene mandag.

Mangel på vann og medisiner

Nødhjelp strømmer inn til de rammede områdene, men hjelpearbeidere varsler at det snart kan oppstå mangel på rent vann og medisiner.

– Mange barn er syke med feber og hodepiner, og de har ikke fått nok vann, sier Rizal Alimin, en lege som arbeider for en NGO på en skole som er gjort om til et midlertidig tilfluktssted.

Mange mennesker tør ikke vende hjem på grunn av frykt for nye tsunamier.

– Jeg har vært her i tre dager. Jeg er redd fordi huset mitt er rett ved stranda, sier Neng Sumrni som sover med sine tre barn og ektemann på gulvet i skolen, sammen med flere titalls andre familier.

Abu Salim, som jobber med den frivillige organisasjonen Tagana, sier de strever med å stabilisere situasjonen ved blant annet å sette opp feltkjøkken og telt.

– Folk har fortsatt ikke tilgang på rennende vann, og det er mange som har flyktet opp i høyden som vi ennå ikke har klart å nå fram til, sier han.

Ildringen

Indonesia har 127 aktive vulkaner og ligger på den såkalte «Ildringen» i Stillehavet, et område som er svært utsatt for jordskjelv og vulkansk aktivitet.

Anak Krakatoa er en ganske ny vulkansk øy som dukket opp rundt 1928 i krateret etter øya Krakatoa.

Krakatoa ble sprengt i filler av et vulkanutbrudd i 1883 og utløste det som regnes som historiens verste flodbølge. Den gikk jorda rundt og slo inn over 163 byer. Man regner med at minst 36.000 mennesker mistet livet.