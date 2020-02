Sinn Féin vil danne regjering med politisk rival

Det irske partiet Sinn Féin, valgets store overraskelse, åpner for å danne en koalisjonsregjering med sin fremste politiske rival, sentrumspartiet Fianna Fáil.

Sinn Fein-leder Mary Lou McDonald åpner for samtaler om en koalisjonsregjering med rivalen Fianna Fáil. Foto: Foto: AP/NTB scanpix

Valget sist lørdag ga ikke flertall for noe parti, men Sinn Féin trosset alle spådommer og ble nest størst med sine 37 plasser i parlamentet. Den sittende statsminister Leo Varadkars parti, Fine Gael, ble nummer tre med 35 plasser.

For å få flertall i underhuset i parlamentet trengs støtte fra 80 representanter. Dette betyr i praksis en koalisjon som består av flere partier.

Mange skal med

Sinn Feins partileder, Mary Lou McDonald, opplyste torsdag at hun har hatt møter med representanter for de mindre partiene. De grønne fikk tolv plasser, partiet Solidaritet framfor profitt fikk fem plasser og Labour fikk seks plasser.

I en tale i Dublin opplyste McDonald at det også blir samtaler med sosialdemokratene, som fikk inn seks representanter. Men det store spørsmålet er om det største partiet, Fianna Fáil med sin partileder Michael Martin, vil gå inn i en slik prosess.

Endring

– Er Fianna Fáil interessert i å være med på endring? Den type forandring som folket ba om i valget? Kan Fianna Fáil bli en del av denne omleggingen? spurte McDonald.

Martin har tidligere stengt døren for et samarbeid med Sinn Féin, som også er det nest største partiet i koalisjonen som styrer Nord-Irland innenfor unionen av land som utgjør Storbritannia.

McDonald erkjente i talen at det er store politiske uoverensstemmelser mellom Sinn Féin og Fianna Fáil, men at en reformregjering tvinger seg fram for å kunne løse Irlands mest presserende problemer. I valgkampen var Sinn Féin spesielt opptatt av helse og boligbygging.