Boeing sliter med tilliten, men sier unnskyld til kunder og ofres familier

Boeing var tydelig i en klemt posisjon da den store flymessen på Le Bourget utenfor Paris åpnet mandag. Rivalen Airbus var derimot på offensiven og lanserte en ny versjon for lange ruter, A321 XLR, bygd over dagens 321 med én midtgang.

Sikkerhet for passasjerer og mannskap var et gjennomgangstema på åpningsdagen etter de to store Boeing-ulykkene i Indonesia og Etiopia i henholdsvis oktober 2018 og mars 2019. I alt 346 mennesker mistet livet i disse flystyrtene.

Beklager og beklager

– Vi beklager sterkt tapet av menneskeliv, sa sjefen for Boeings kommersielle divisjon, Kevin McAllister. Han beklaget også sterkt overfor alle flyselskapene som i etterkant satte sine fly av typen 737 MAX på bakken.

Der står de ennå, og mange selskaper frykter en sommersesong preget av forsinkelser og kanselleringer. Boeing forsvarer de tiltakene som er gjort for å oppgradere programvaren om bord, selv om det er umulig å si når flyene igjen er på vingene.

I tillegg til sikkerhetsproblematikken er flymessen opptatt av dårlige økonomiske tider og usikkerhet rundt handelskrigen mellom USA og Kina.

Ny versjon

Den nye Airbus-versjonen skal etter planen settes inn i trafikk i 2023. Salgssjef i Airbus, Christian Scherer, vil ikke ut med hvor store utviklingskostnadene vil være, men hevder at de vil bli betydelige lavere enn ved bygging av en helt ny flymodell.

Den første til å tegne seg for de nye flyene var det Los Angeles-baserte Air Lease Corporation som inngikk en intensjonsavtale på 27 A321 XLR.

Flymessen på Le Bourget omfatter også militære fly, som nye og oppgraderte kampflymodeller og annen isenkram i luften. Det meldes om økende interesse for elektriske fly og grønn teknologi.