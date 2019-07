Den belgiske 43-åringen får i første omgang posten for to og et halvt år.

Utnevnelsen ble gjort av stats- og regjeringssjefene på EUs toppmøte etter tre dager med knallharde forhandlinger om hvordan toppjobbene i Brussel skal fordeles.

Charles Michel tilhører den liberale partifamilien. Han har vært statsminister i Belgia siden 2014, men gikk på en smell i valget i mai i år.

Etter valget har han ledet et forretningsministerium i påvente av en ny regjeringskoalisjon.