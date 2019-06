Svenskene forbyr røyking på offentlige plasser

Det nye røykeforbudet som trer i kraft i Sverige 1. juli omfatter også e-sigaretter, mens snus og tyggetobakk fremdeles vil være lov.

Røykeforbudet vil gjelde på de fleste offentlige uteplasser som uteserveringer, perronger for offentlig transport og lignende steder for folk ferdes. Det vil for eksempel ikke være lov å tenne røyken utenfor en butikk, ifølge Aftonbladet.

Det vil fremdeles være lov å røyke i visse lokaler, og restauranter vil ha mulighet til å tillate røyking i avstengte rom hvor det ikke er tillatt å nyte mat eller drikke.

Politiet vil først bortvise folk som røyker på ulovlige steder, og dersom røykeforbudet ikke overholdes, kan svenskene fra 1. juli bli straffet med bøter.

Til Aftenposten sier tobakksforsker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet at passiv røyking utendørs først og fremst kan være helseskadelig for astmatikere og allergikere.

– Du skal sitte svært mye på uteservering over flere år for å få økt helserisiko som følge av tobakksrøyk i luften. Beskyttelsesmotivet for reguleringen er svak. Andre, ofte ikke uttalte motiv har overtatt – som at vi ikke liker lukten eller synet av røyking, sier han.

Det nye røykeforbudet ble presentert som et forslag av sosialminister Annika Strandhäll i januar 2018, og er et ledd i regjeringens plan om at Sverige skal være røykfritt innen 2025.