62 døde etter eksplosjon på kjemisk fabrikk i Kina

Ulykken er en av de verste industriulykkene i nyere tid i Kina, melder den statlige kanalen CCTV lørdag.

Antall omkomne ble lørdag oppjustert til 62 personer. For 34 personer betegnes tilstanden fremdeles som kritisk, mens ytterligere 60 personer har fått alvorlige skader som følge av eksplosjonen eller den påfølgende brannen. 28 personer er også rapportert savnet.

Til sammen skal 640 personer ha blitt behandlet på sykehus etter ulykken torsdag.

Registrert skjelv

Den kraftige eksplosjonen fant sted i fabrikken rundt klokken 14.50 torsdag. Den var så kraftig at det på samme tid ble registrert et skjelv med styrke 2,2 i Lianyungang, en by nær Yancheng der eksplosjonen fant sted.

Tianjiayi produserer midler for skadedyrbekjempelse og har 195 ansatte. Fabrikken ligger inne på et industriområde, og langt flere ble skadd og berørt som følge av eksplosjonen. Hele fabrikkbygg rundt ble slått i bakken og vinduer i boliger og skoler i nærheten ble blåst ut av trykket fra eksplosjonen.

Kinas president Xi Jinping har krevd full gransking og sier Kina må ta flere forebyggende grep for å unngå ulykker i industrien, særlig i risikofylte næringer, som kjemisk produksjon. Tianjiayi har tidligere fått kritikk for dårlig sikkerhetsoppfølging.

Farlige kjemikalier

Det er satt nasjonal krisestab, inkludert representanter for økologi- og miljødepartementet som skal kartlegge hvordan eksplosjonen vil påvirke områdene rundt.

Ulykken ser ut til å bli den verste siden den kinesiske havnebyen Tianjin ble rammet av to enorme eksplosjoner 12. august 2015. Totalt omkom 173 personer og over 700 ble såret som følge av eksplosjonene etter brann i et lager med store mengder ustabile kjemiske stoffer. Eierselskapet hadde lagret over 700 tonn med det giftig stoffet cyanid, selv om det bare hadde tillatelse til å oppbevare 10 tonn av kjemikaliet.

Etter ulykken fant inspektører farlige brudd på sikkerheten på 70 prosent av de kjemiske firmaene som ble undersøkt i Kinas hovedstad Beijing.