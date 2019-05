Assange innlagt på fengselets sykeavdeling

Assange sitter fengslet i Belmarsh-fengselet i London for å ha brutt britiske kausjonsbetingelser. Samuelson møtte Assange fredag. Da tilbrakte han to timer med sin klient på fengselets sykeavdeling.

Assange er i så dårlig form «at det ikke går an å gjennomføre en normal samtale med ham», uttaler Samuelson til Upsala Nya Tidning.

I et brev til tingretten i Uppsala ber Samuelson om at domstolen utsetter møtet kommende mandag 3. juni om å ta stilling til om Assange skal begjæres utlevert til Sverige. Tingretten avslo tirsdag ettermiddag Samuelsons anmodning og slo fast at forhandlingen skal holdes mandag, som planlagt.

Svensk påtalemyndighet gjenopptok tidligere denne måneden voldtektsetterforskningen mot Assange, og vil ha ham utlevert til Sverige.

Anklagene om voldtekt og overgrep mot to kvinner går tilbake til 2010, samme år som WikiLeaks publiserte store mengder hemmeligstemplet materiale. Assange ble pågrepet i Storbritannia senere samme år, etter at han var blitt etterlyst av svenske myndigheter.

Assange ble deretter løslatt mot kausjon. I 2012 slo britisk høyesterett fast at han kunne utleveres til Sverige. Assange fryktet at Sverige ville utlevere ham videre til USA, og søkte tilflukt i Ecuadors ambassade. Der ble han pågrepet i april i år, og deretter fengslet i 50 uker for brudd på kausjonsbetingelsene fra 2012.

USA vil også ha ham utlevert. En britisk domstol skal behandle begjæringen 12. juni.