Verdensledere krever gratis koronavaksine for alle

En fremtidig vaksine mot covid-19 må gjøres gratis tilgjengelig for alle folk i alle land, krever en rekke nåværende og tidligere verdensledere i et opprop.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I oppropet krever verdensledere at teknologi for behandling, diagnostisering og vaksiner mot covid-19 må gjøres tilgjengelige for alle folk i alle land. Her testes pasienter i Montreal tidligere i uken. Foto: Ryan Remiorz, AP/scanpix.

NTB

Sør-Afrikas president Cyril Ramaphosa og Pakistans statsminister Imran Khan er blant de 140 som har signert det felles brevet, som er sendt i forkant av årsmøtet i Verdens helseorganisasjon (WHO) i neste uke.

– Vi ber om at helseministere på årsmøtet stiller seg bak en folkevaksine mot denne sykdommen. Myndigheter og internasjonale partnere må samle seg rundt en global garanti som sikrer at når en sikker og effektiv vaksine er utviklet, så blir den produsert raskt i stort antall og blir gjort tilgjengelig for alle folk, i alle land, gratis, heter det i brevet.

– Det samme gjelder alle behandlinger, diagnostisering og annen teknologi for covid-19, heter det videre.

Raseri i Frankrike

Brevet kommer etter raseri i Frankrike over at farmasigiganten Sanofi gikk ut og sa at de første utsendelsene av en covid-19-vaksine var reservert for USA. Sjefen i det franske selskapet fortalte at USA hadde førsterett fordi landets myndigheter har bidratt til finansieringen av vaksinen. Torsdag trakk selskapet tilbake uttalelsene og forsikret om at en vaksine vil bli tilgjengelig for alle land.

Norges statsminister Erna Solberg har tidligere sagt at norske myndigheter ikke gjør noen forsøk på å sikre seg forhåndskontrakter eller kjøpe selskaper som utvikler koronavaksiner, men heller satser på internasjonalt samarbeid, blant annet gjennom vaksinealliansen Cepi.

Norsk bidrag

– Det vi gjør nå, er å forsøke å bygge en allianse, sånn at det blir en distribusjon av dette. I stedet for at det blir sånn at noen skal beslaglegge den vaksinen som er. Derfor er det viktig å produsere vaksinen i flere land sånn at ikke ett land sitter med kontrollen, sa Solberg til NTB i begynnelsen av måneden.

Totalt har Norge forpliktet seg til å bidra med 13 milliarder kroner til globalt vaksinearbeid.

EU-kommisjonen har også stilt seg bak det internasjonale samarbeidet.

– Vaksinen mot covid-19 bør være et globalt felles gode og tilgangen må være rimelig og universell, sa talsmann Stefan de Keersmaecker på en pressekonferanse torsdag.