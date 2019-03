Syklon på vei – evakuering i Nord-Australia

Øverste politiske leder i Northern Territory, Michael Gunner, sier det er erklært unntakstilstand for bukta Gulf of Carpentaria før syklonen Trevor er ventet å slå inn over det tynt befolkede området, som ligger langt unna nødhjelp om noe skulle skje. Meteorologene anslår at værsystemet vil treffe land mellom Borroloola og Groote Eylandt en eller annen gang lørdag som en tropisk syklon, kategori fire, noe Gunner betegner som svært alvorlig.

– Forholdene til sjøs forverres i bukta fra denne morgenen, sa Gunner til pressen torsdag morgen i Darwin.

Rundt 1.000 innbyggere er evakuert fra Groote Eylandt, som er den største øya i bukta som ligger på nordspissen av Australia. Flere skal evakueres fra byene på fastlandet. Gunner sier det er den største evakueringen de har hatt i forkant av en syklon. Årsaken er potensialet i syklonen og at det utsatte området ligger så langt unna hjelp. Da evakuerte er flyttet til hovedstaden i territoriet, Darwin, som ligger 1.000 kilometer unna.

Det er ventet mye store nedbørsmengder, sterk vind opptil 72 meter per sekund i kastene og raskt stigende tidevann når Trevor farer over området.

Da Trevor tidligere i uka traff byen Lockhart River som en kategori to-syklon, etterlot den seg trær revet opp med roten, massive oversvømmelser og ødelagte hustak, i tillegg til at kraftledninger måtte repareres og boder var blåst bort.