Tre dager avsatt til rettssak mot A$AP Rocky og to andre tiltalte

Saken har ført til at den amerikanske musikeren har måttet innstille alle juli-konsertene på sin Europa-turné, blant annet en konsert i Oslo. Den 30 år gamle artisten, hvis egentlige navn er Rakim Mayers, ble pågrepet etter å ha opptrådt på en hiphop-festival i Stockholm 2. juli. Siden har han sittet fengslet.

Bakgrunnen er en voldsepisode i Stockholm 30. juni som både han og flere livvakter var involvert i. I tiltalen heter det at Mayers sammen med to andre med overlegg angrep en person. Offeret ble ifølge tiltalen slått og sparket mens han lå på bakken. Personen skal også ha blitt angrepet med en flaske.

Mayers hevder han er uskyldig og at han handlet i selvforsvar overfor en person som oppførte seg voldelig, og trakasserte ham.

Rettssaken mot Mayers innledes tirsdag, og ifølge artistens forsvarer fortsetter den torsdag og fredag. Mayers risikerer opptil to års fengsel hvis han blir kjent skyldig.

Telefon fra Trump

I USA har saken vakt stor oppmerksomhet. Både artister og politikere har engasjert seg. Blant dem er president Donald Trump, som personlig har ringt til statsminister Stefan Löfven og bedt ham gripe inn.

Löfven forklarte Trump at rettsvesenets uavhengighet er en viktig del av det svenske demokratiet, og at han derfor ikke kan gjøre noe. Siden har Trump trappet opp kritikken og anklaget Sverige for å ha sviktet USAs afroamerikanske befolkning.

Enkelte eksperter mener at saken er en gave til Trump før presidentvalget neste år, fordi den kan føre til at han får mer oppslutning blant afroamerikanske velgere. I valget i 2016 fikk han kun 8 prosents oppslutning i denne gruppen.

Det er også startet et opprop på nettet om at Mayers må settes fri. Det hadde mandag fått over 630.000 underskrifter.

Tekstmeldinger

Den voldelige episoden ble filmet av Mayers' assistent. Tekstmeldinger mellom ulike personer i Mayers' krets skal også være en viktig del av bevismaterialet.

Den svenske avisen Expressen har blant annet gjengitt en tekstmelding der det står: «Da vi gikk, begynte noen å yppe med oss. Vi måtte riste av oss den jævelen». Tekstmeldingen skal ha blitt skrevet av en av personene i Mayers følge samme kveld som hendelsen fant sted.

I en annen tekstmelding antydes det at offeret var ruspåvirket.

– Afghansk 19-åring

Videoer som er spredt på sosiale medier, viser at 19-åringen og en venn følger A$AP Rocky og teamet hans ut fra en hamburgerrestaurant.

Ifølge avisen dreier det seg om en 19-årig afghaner som kom til Sverige som enslig mindreårig asylsøker som 14-åring. Han er tidligere straffedømt, blant annet for narkotikaforbrytelser, og har til nå levd en anonym tilværelse på ulike adresser.

På artistens egen hjemmeside er det ikke ført opp noen konserter før 11. august. Den skal ifølge planen holdes i Anaheim i California. Etter dette er det satt opp tre konserter i midten av august i henholdsvis Finland, Sveits og Nederland. (NTB)